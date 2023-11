Tras el balotaje, ¿qué hará Javier Milei con su sueldo de presidente?

El presidente electo Javier Milei deberá definir en las próximas semanas lo que hará con el sueldo que le corresponde como jefe de Estado, ya que desde que asumió como legislador nacional en 2021 sorteaba el mismo.



Tras vencer al ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, el mandatario electo por La Libertad Avanza (LLA) deberá enfrentar una nueva situación laboral.

Por Ley, el presente no puede realizar ningún trabajo remunerado, actividad que sí podía realizar como diputado nacional.

" No sé si es compatible. Como diputado no tenía impedimento con dar conferencias, ahora no sé ", explicó Milei en declaraciones radicales al ser consultado sobre qué tenía pensado hacer con su sueldo de presidente.

El artículo 92 de la Constitución Nacional, correspondiente a la Segunda Sección del Poder Ejecutivo, establece que el presidente y vicepresidente "disfrutan de un sueldo pagado por el Tesoro de la Nación", el cual no podrá ser alterado durante el período de sus nombramientos.

Javier Milei y Victoria Villarruel asumirán el 10 de diciembre.

" Durante el mismo período no podrán ejercer otro empleo, ni recibir ningún otro emolumento de la Nación, ni de provincia alguna ", aclara la normativa.

Desde los hace casi dos años que lleva de diputado nacional por LLA, Milei sorteó su dieta, con una participación en el último sueldo de casi 2 millones de personas de manera online.

Gabinete de Javier Milei: ¿quiénes están confirmados hasta el momento?

Hasta el momento, Milei confirmó los siguientes nombres de distintos ámbitos para encabezar ministerios, organismos públicos, secretarías y otras entidades:

Ministerio de Justicia : el abogado penalista Mariano Cuneo Libarona;

el abogado penalista Ministerio del Interior : el expresidente del BID , Guillermo Francos;

: el expresidente del BID Cancillería/Relaciones Exteriores : la economista Diana Mondino;

la economista Ministerio de Capital Humano : la exvicepresidenta de la Ucedé, Sandra Pettovello;

: la exvicepresidenta de la Ucedé, Ministerio de Infraestructura : el ex director de KPMG Argentina , Guillermo Ferraro;

el ex director de KPMG Argentina Jefatura de Gabinete : el ex Aeropuertos Argentina 2000 , Nicolás Posse.

el ex Aeropuertos Argentina 2000 Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) : la excandidata a gobernadora bonaerense , Carolina Píparo;

la excandidata a gobernadora bonaerense Banco Central : el ideólogo de la dolarización que sostiene Milei, Emilio Ocampo;

el ideólogo de la dolarización que sostiene Milei, Secretaría de Trabajo : el exfuncionario macrista Gustavo Morón;

el exfuncionario macrista Secretaría Legal y Técnica : el abogado de Milei, Diego Spagnuolo;

el abogado de Milei, Cultura : el productor teatral Leo Cifelli;

el productor teatral Conicet : el médico veterinario Daniel Salamone