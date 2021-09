Trabajó en Techint y llegó al PRO por Linkedin: quién es Emmanuel Ferrario, el precandidato a legislador porteño

Un joven rubio, barbudo, de ojos claros que se lo ve cerca de María Eugenia Vidal estos días. Es Emmanuel Ferrario , precandidato a legislador porteño, quien por primera vez se someterá al voto popular tras pasar por varios cargos en la gestión de Horacio Rodríguez Larreta y de la ex gobernadora. Con 36 años, impronta basada en la diversidad y el progresismo, le habla al electorado joven, ese que hoy se disputan tanto el Frente de Todos como los libertarios.



Hasta antes de iniciar la campaña era el jefe de asesores del alcalde. Además de tener descontada su banca, Ferrario suena como el próximo presidente de la Legislatura porteña en reemplazo de Agustín Forchieri. Con Diego Santilli fuera de la vicejefatura de Gobierno, el joven oriundo de Rafael Obligado con residencia porteña hace casi 20 años, quedaría detrás de Rodríguez Larreta en la sucesión de la ciudad.

¿Qué edad tenés?

Tengo 36 años.

¿De dónde sos y cómo llegas al PRO?

Nací, me crie e hice toda la primaria y secundaria en un pueblo muy chico, Rafael Obligado, que tiene 700 habitantes, en el partido de Rojas. En cuarto año empecé a participar en los Modelos de Naciones Unidas. Gané uno que era una beca para estudiar en Buenos Aires, que se convirtió en beca y préstamo de honor y eso me abrió las puertas a pensar en la posibilidad de estudiar en Buenos Aires. Nunca había venido y la primera vez que vine fue cuando empecé a estudiar. Fue el 6 de marzo del 2003. Vine un lunes, llegué a las 6 de la mañana en una combi y me quedé los últimos 19 años de mi vida.

¿Qué estudiaste?

Estudié Relaciones Internacionales en la Universidad Di Tella. Yo estaba convencido que quería ser embajador. Me gradué, trabajé en Techint cuatro años siguiendo el mandato familiar. Mi viejo es metalúrgico, no terminó el secundario, para él todo su sueño era que yo trabajara en Techint. Trabajé cuatro años, fue una buena experiencia, aprendí, pero siempre supe que la vocación por lo público estaba. Empecé en el Congreso a fines de 2009 con Ricardo Gil Lavedra a quien no conocía, pero conocía a su hijo.

Entonces, llegas al PRO por la UCR

No, llego al PRO por Linkedin. Trabajo tres años y medio en el Congreso y me gano una beca y me voy a Estados Unidos. Estudio una maestría en Políticas Públicas y cuando vuelvo empecé a ver qué hacía. La vocación púbica estaba mucho más clara, pero quería ver si lo hacía desde el sector privado, desde una ONG o desde la política. Ahí llego a través de Linkedin a un área de Planificación y Control de Gestión de la ciudad y el mismo día que voy termino entrevistado por Horacio, todo esto en cuestión de 12 horas. No conocía a nadie y así entré. Trabajé en el Gobierno de la Ciudad hasta 2016 en el equipo de Horacio junto a Franco Moccia, que era el Subsecretario de Planificación y Control de Gestión, después fue el ministro de Desarrollo Urbano, y fui como jefe de gabinete de él. Siempre en temas de planificación y control de gestión vinculados con Legislatura.

Después te fuiste a la Provincia con María Eugenia Vidal

Ahí estuve como vicejefe de Gabinete de Federico Salvai también en el área de Planificación y Control de Gestión y en 2019 vuelvo a la ciudad como jefe de asesores de Horacio. Me gano otra beca y me voy a estudiar afuera, pero me mantuve en contacto siempre. Volví hace un par de meses y ahora estoy aquí con este honor y responsabilidad.

Me acuerdo que unas de las primeras publicaciones de campaña en tu cuenta de Instagram, en clave de humor, se plantea el poco conocimiento de la gente sobre vos. ¿Te juega a favor que vengas más de la gestión y menos de la batalla política pública?

No creo en la distinción entre política y gestión. No hay una sin la otra. No creo en esa disociación, van de la mano. Durante estos años tuve una experiencia desde el Ejecutivo, lo conozco, conozco la visión, pero también estuve en contacto con la Legislatura. Hay ahí una oportunidad de potenciar ese vínculo.

¿Qué temas tenes pensado llevar a la Legislatura?

Venimos hablando con cientos de jóvenes de distintas partes de la ciudad y distintas situaciones sociales y económicas. Hay un tema común a todos: la incertidumbre sobre el futuro. Hay mucha frustración, desilusión sobre qué le va a deparar a ellos en los próximos años. Un chico que me dijo algo que me partió la cabeza, me dijo: "El precio de quedarnos en Argentina es muy alto". Eso nosotros lo estamos decodificando en tres áreas: educación, primer empleo y cómo buscarlo y el bienestar integral en la ciudad, como por ejemplo el tema de los alquileres.

En educación es como hacemos una educación que de las herramientas para activar tu vocación y armar tu proyecto de vida. Una de las propuestas que tenemos es cómo extender las prácticas formativas de las escuelas técnicas al resto de las escuelas secundarias. Los pibes nos dicen que es una gran experiencia porque les permite conocer cómo es el mundo del trabajo y la diferencia entre un profesor y un jefe, y que les da más seguridad a la hora de escribir un curriculum, de ir a una entrevista.

Otro tema es el de las becas secundarias. Esas becas queremos ampliarlas y que prioricen la equidad y la inclusión en la ciudad, ver cómo podemos ayudar a que fomenten y generen los incentivos para la terminalidad. La tasa de desgranamiento, los chicos que abandonan, decreció en los últimos tres años seis puntos, del 2017 a 2020. Hay que ver qué pasó con la pandemia. En las charlas lo que sale son los chicos que después de quinto año no van a rendir las materias. Es un tema muy serio que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires esta abordando.

El Centro de Acompañamiento de las Trayectorias Escolares de Lugano da apoyo escolar a alumnos y alumnas que no pudieron cubrir todos los objetivos académicos del 2020. Con @Soledad_Acunia les transmitimos nuestro orgullo por su perseverancia. A no bajar los brazos %uD83D%uDE4C%uD83C%uDFFC pic.twitter.com/dqtdiQLPoe — Emmanuel Ferrario %uD83C%uDFF3%uFE0F%u200D%uD83C%uDF08 (@emmaferrario) September 1, 2021

La tercera propuesta es educación financiera. Es muy importante en primaria y secundaria, tiene que ver con temas de economía real. Leí un estudio del Banco Central que 7 de cada 10 jóvenes intentan ahorrar, y solo 2 logran ahorrar algo. Tenemos que ver qué pasó en la pandemia, lo que significa la economía real, las herramientas para los que quieren emprender, cuales son las cosas básicas que tenes que saber de inclusión financiera, todo el mundo de las billeteras virtuales y, para el más nicho, cibermonedas, ciberseguridad.

Además, hay que abordar el tema primer empleo. Apoyando las medidas que va a impulsar la lista de diputados nacionales que encabeza María Eugenia queremos avanzar en un proyecto de un año de exención de Ingresos Brutos en la ciudad para los jóvenes menores de 29 años que se dan de alta por primera vez y son autónomos.

También tenemos que abordar el acceso a la vivienda, alquiler. Uno de los principales proyectos es la revalorización del Microcentro. El 66% de las unidades son oficinas. Hay una oportunidad y la pandemia nos la mostró. Es un barrio hiperconectado, que se puede refuncionalizar, se puede dar acceso, crear nuevas viviendas, viviendas para alquilar.

La oposición suele decir que la Legislatura funciona como una escribanía de Rodríguez Larreta ¿Qué crees que le hace falta a ese poder?

No estoy de acuerdo. Las grandes reformas que hace la ciudad nacen de una ley, de un consenso. Lo vemos con la reforma del sistema integral de seguridad, con los planes de urbanización de los barrios, las grandes transformaciones que hizo la ciudad surgen de leyes. Es parte de una vocación de diálogo y de generar consensos en la Legislatura. No estoy de acuerdo con eso.

Se habla que podrías presidir la Legislatura

Soy precandidato a legislador

¿Te gustaría?

Soy precandidato, me focalizo en eso y la casa en su momento lo dirá. Por ahora 100% el foco en las elecciones. Tenemos que hacer unas muy buenas elecciones. Es muy importante llevarle propuestas a la gente, escuchar y lleva propuestas.

¿Cuál es el principal pedido que les hacen en el PRO cuando salen de campaña?

Siento que los argentinos están en una situación de duelo. Hay mucha angustia y todo esto que intenta impulsar el Gobierno Nacional de ‘Estamos saliendo' genera esa sensación de mayor frustración. Todos sabemos que hay cosas que se perdieron durante la pandemia que no vamos a recuperar. En ese contexto yo creo que lo que nos reclaman es un Basta, un ´Necesitamos que nos protejan, que nos defiendan´. Que hablemos de los temas que tenemos que hablar, qué le importa a la gente en el día a día. Nuestra lista esta proponiendo esa protección, esa defensa de los intereses de los porteños y porteñas frente al avance del Gobierno Nacional.

¿Qué balance haces de que por primera vez la interna del PRO pre cierre de listas se pareció más a la del peronismo que a la "armonía" que suele imperar entre ustedes?

Nuestras listas reflejan nuestra unidad durante todo este tiempo, que es muy importante, y nuestra diversidad. Somos una coalición de muchos partidos en el Gobierno de la Ciudad. Eso esta buenísimo y es el modelo que queremos de cara al 2023. Las incomodidades que pudo haber habido es la lógica del crecimiento. Cuando creces tenes ciertos roces.

Cada tanto ahora tenemos a Patricia Bullrich tirando un dardo contra María Eugenia Vidal, como el otro día que dijo que ella sacaría más votos en la ciudad.

Patricia está a full laburando en la campaña, recorrí con ella, acompaña a María Eugenia, caminamos juntos. Está completamente convencida que somos la opción.

Macri en la campaña ¿Si o no?

Por supuesto. La semana pasada estuvimos con jóvenes que dudan si quedarse en el país. Estuvimos con Mauricio charlando con ellos, contándoles las propuestas y escuchándolas, conversando. Algunos ya tenía el pasaje comprado y eso fue fuerte. Lo que les decía era que si se van, aprendan lo que tengan que aprender, vivan la experiencia, vean cómo funcionan otras ciudades del mundo, pero vuelvan. Los necesitamos acá. Creemos que tenemos una oportunidad y por eso necesitamos que vuelan y nos ayuden a construir esa oportunidad.

¿Qué te pareció Victoria Tolosa Paz diciendo que en el peronismo se garcha? Hay quienes vieron en esa expresión y esa entrevista hecha con Rechimuzzi una intención de captar el voto joven.



Mi postura es que a los pibes y pibas tenemos que ayudarlos, darlos propuesta concretas en educación, de cómo generar un primer laburo, cómo tener su bienestar integral. Si garchan o no garchan, si tienen ganas o no ganas de garchar, a mi no me importa. A mi me importa que se sientan parte de un proyecto y nos ayuden a construir una ciudad donde cada uno pueda hacer lo que quiera hacer. Eso es lo que me importa. No hay que subestimar, tenemos que ser muy respetuosos y entender realmente la situación que está pasando la sociedad, es una situación muy dura. No estamos para ese tipo de cosas.

Hablaste de no subestimarlos ¿Cómo se le habla a los jóvenes hoy?

Es muy importante entenderlos, escuchar cuáles son las problemáticas que están sobrellevando. Es muy importante empatizar con mucho respeto desde ese lugar. Una vez que empatizas con la problemática y tratas de dimensionar lo que significa para cada uno esa problemáticas hay que ver cómo desde ese lugar construir propuestas. Esas propuestas que creemos que son posibles, explicarles por qué podes confiar en nosotros. Podes confiar en nosotros, primero, porque lo venimos haciendo. Lo de las prácticas formativas es algo que ya arrancó en la ciudad y no solamente en las escuelas técnicas, sino que es parte del proyecto Secundarias del futuro que impulsa Soledad Acuña. Hay elementos concretos para decir que en la ciudad hay razones para crecer y nuestra forma de gestionar, nuestra visión de país tiene hechos concretos. Pueden confiar que las vamos a llevar adelante. Es con propuestas, concretas, y en base a los temas que a ellos realmente les preocupa.

Los libertarios parecen haber encontrado la fórmula para llegar a ese segmento ¿Qué te parece lo que están haciendo?

Con los libertarios al menos yo comparto algunas banderas. No quiero que el Estado nos pise la cabeza a los emprendedores con impuestos, no quiero que los políticos no reconozcan el esfuerzo, el mérito o la educación y el trabajo, pero el liberalismo que yo conozco, que ejerzo, que vivo, cree en la democracia, en el diálogo, en el reconocimiento del que esta en frente, del que piensa distinto y lo integra para construir una opción. Particularmente estoy a favor de la despenalización del aborto, del matrimonio igualitario. Nosotros, además, tenemos una forma de ser y hacer que en estos últimos 14 años en la ciudad lo probamos, con errores y aciertos, pero lo probamos. Lo que decimos lo hacemos.

¿Hay que despenalizar el consumo de marihuana?

Yo estoy a favor. Es una postura personal y en nuestra lista hay distintas posturas. Es un tema muy complejo que requiere de mucho estudio. Tenemos que tener claras las experiencias de otras ciudades del mundo, tenemos que dar el debate con seriedad, problematizarlo, ser muy conscientes también de la situación del narcotráfico en general. Argentina dejó de ser país de tránsito y es país de producción. El avance de los narcos en muchísimos barrios es un tema complejo que requiere un debate profundo, serio, que tenemos que dar. Y me parece bien que lo demos

¿Cuáles son los principales temas pendientes en la Ciudad hoy?

Tenemos que seguir trabajando, hicimos una gran transformación en estos 14 años. Tenemos que seguir construyendo una ciudad de oportunidades donde lo más importante es la generación de trabajo y tenemos que desde la educación, generación del primer empleo, fomentando las industriadas creativas, audiovisuales del conocimiento seguir generando los incentivos necesarios ahí para que genere más trabajo. También cuidando el bienestar integral de la ciudad, que tiene que ver con seguridad, el uso de los espacios públicos, como hacer un transporte más sostenible. Esa es nuestra visión y desde donde tenemos que trabajar en la Legislatura apoyando y defendiendo la gestión del Gobierno de la Ciudad.

¿Cómo te ves negociando con el Frente de Todos en la Legislatura?

Tenemos una vocación por el diálogo y el consenso que es nuestra manera de gestionar y lo hacemos siempre, desde el Ejecutivo y Legislativo. La muestra de la Legislatura de estos años fue esa: tuvimos mayoría estos años y siempre generamos consensos en pos de las reformas y transformaciones que queremos hacer. Ahí me tendrán, para dialogar, generar consensos y alternativas.

¿Algo más para agregar?

EF - Es muy importante que vayamos todos a votar. Va a ser seguro, hay protocolos, hay más escuelas, menos mesas por escuelas para garantizar el distanciamiento y que no lleve más tiempo, es por es muy importante que vayamos a votar. Se ponen en juego dos modelos de país, el del Gobierno Nacional, que para mi representa la falta de planificación, la improvisación, el privilegio y la agenda de los amigos, que te grita, no se hace cargo de los problemas y te da excusas. Y por otra parte, nuestra forma de gestionar, que es diferente, gestión basada en la evidencia, la planificación, un gobierno que se hace cargo de los problemas y los resuelve. Esto esta en juego y es muy importante que todos vayamos a votar el 12 de septiembre.