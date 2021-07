Tolosa Paz-Gollán, el tándem que cobra fuerza para la lista bonaerense

"Por ahora es así", definen interlocutores oficialistas al tanto de las negociaciones. Hasta el sábado a la medianoche, cuando vence el plazo para la presentación de precandidatos, considerando la tradición peronista, pocos se atreven a darlo por cerrado.

En el minuto a minuto del frenético cierre de listas del Frente de Todos, en las últimas horas cobró fuerza que el dúo que encabezará la lista bonaerense para desembocar en la Cámara de Diputados serán Victoria Tolosa Paz y Daniel Gollán, por un reporte de El Destape y el diario Perfil.

La concejal platense, que perdió la interna municipal contra la cristinista Florencia Saintout en 2019, como ya contó este diario, es auspiciada por Alberto Fernández. A cambio de las presiones K para desprenderse de su jefe de Gabinete Santiago Cafiero, como contó El Cronista, el Presidente propuso a Cristina Fernández de Kirchner, en un mensaje privado hecho público, a la también titular del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales.

Según las versiones actualizadas, el gobernador Axel Kicillof completó el siguiente puesto de la lista con su ministro de Salud, cuando hasta ahora se había rumoreado el segundo de Gollán, Nicolás Kreplak.

Cerca de la Vicepresidenta mantienen, en cambio, un llamativo silencio. Ajena a las intrigas palaciegas, en la superficie al menos, Cristina Kirchner tuiteó hoy un video sobre El Calafate.

Estas maravillas solo se ven en El Calafate, Patagonia argentina. pic.twitter.com/2L21PABDiT — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) July 21, 2021

En la tropa K, no obstante, por ahora no quieren dar las negociaciones por cerradas del todo, a la espera de que aparezca algún "tapado". Recuerdan claro, la máxima K: "El que suena (como candidato) no es".

Lo cierto es que en la Rosada respiraron con el principio de acuerdo entre el Presidente y el gobernador, ambas figuras que harán campaña con marca todista. Como prólogo, al mensaje de que no pensaba hacer jugar a Cafiero (con la apetitosa vacante que dejaría en el Gabinete para el resto de los socios del FdT), en el albertismo sumaban al ministro Gabriel Katopodis (Obras Públicas) como otro "intocable". El futuro rol de Daniel Arroyo en Desarrollo Social es menos seguro.

Con dos espacios tal vez cerrados, queda aún una docena por negociar al menos de puestos clave, ya que la estimación todista es que podrán meter como piso unos 14 diputados en estos comicios.