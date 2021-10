Schiaretti contra Cristina: "Como presidenta, fue la que más discriminó a Córdoba"

Juan Schiaretti apuntó hoy contra Cristina Kirchner y contra el gobierno nacional , aunque no mencionó explícitamente a Alberto Fernández. El gobernador cordobés, que es peronista pero no pertenece al Frente de Todos, se refirió a las desigualdades en cuestiones energéticas y en el servicio de agua. También se detuvo sobre la seguridad y el conflicto mapuche en Río negro.

La polémica había surgido por un mensaje de la Secretaría de Energía que retuiteó Cristina Kirchner. Allí se afirmaba que en Córdoba se pagan tarifas más altas debido a que así lo decide Epec, mientras que en el AMBA es más económica por decisión de Edenor y Edesur, las empresas encargadas del servicio.

Sobre esta cuestión, Schiaretti consideró que "lo que la vicepresidenta no dice es que los subsidios se los lleva el AMBA. Y a mí no me extraña que diga eso la vicepresidenta. Ella fue, como presidenta, la que más discriminó a Córdoba y lo sufrimos los cordobeses".

La diferencia tarifaria entre EDENOR/EDESUR y EPEC (Córdoba), a la que hace referencia en su tapa de hoy La Voz del Interior, corresponde estrictamente a una decisión de la propia EPEC, que es la que fija la tarifa final que pagan los cordobeses y cordobesas. pic.twitter.com/nOG3Xz9CdO October 24, 2021

En esa línea, estimó que "no nos vamos a callar. No vamos a dejar de decir que le dan subsidios a la energía por $76.000, que es lo que le deben Edenor y Edesur al que vende la energía (por Cammesa). Vender y no cobrar significa subsidios. Nosotros pagamos a la energía".

El mandatario dio una mirada más sobre el tema y agregó que "al kirchnerismo le interesa mantener el AMBA y gobiernan para el AMBA, ustedes lo han visto en estos casi dos años" .

Schiaretti, si bien no pertenece al Frente de Todos y en estas elecciones presentó candidatos propios, ha sido un aliado del Gobierno en el Congreso, ya que los diputados de su espacio han acompañado iniciativas oficialistas y han dado quórum.

En esta oportunidad, sin embargo, se despachó contra la Casa Rosada. Sobre AySA, sostuvo que la empresa brinda servicios en el Área Metropolitana de Buenos Aires es responsabilidad nacional y "la pagamos todos los argentinos" , mientras que en Córdoba es responsabilidad local.

También criticó al gobierno nacional sobre la seguridad y el conflicto con los mapuches en Río Negro. "¿Cómo pueden decir que no es responsabilidad de ellos? En cualquier país del mundo la responsabilidad de cuidar las rutas nacionales es del Estado nacional" .