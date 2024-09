Santiago Caputo y Karina Milei, en la mira: las dudas y agujeros negros que inquietan a la oposición

Desde que lanzó su candidatura a diputado nacional tres años atrás, Javier Milei siempre contó con la presencia de su hermana Karina Milei y el asesor Santiago Caputo. Pasaron las sucesivas etapas hasta llegar a la Presidencia y esa tríada se mantuvo inmutable. Incluso, en el caso del consultor político, el vínculo se hizo aún más fuerte: en diversos discursos, el jefe de Estado se refirió a él como una especie de hermano suyo.

Los tres dirigentes conforman -en palabras de Milei- un "triángulo de hierro" que decide las directrices de la totalidad del Gobierno Nacional . Justamente por eso, en su 140° Informe de Gestión la Jefatura de Gabinete respondió más de 2100 preguntas enviadas por diputados nacionales que, entre otros aspectos, buscaban ahondar en los roles y la gestión de dos de las tres patas más importantes de La Libertad Avanza.

El documento revelado ayer por el área de Guillermo Francos trasparentó diversas consultas de los bloques opositores en Diputados para conocer la trastienda de la contratación de Santiago Caputo, quien hoy en día se erige como el principal operador político del Gobierno y sobre quien pesa un sinfín de responsabilidades mayores pese a no tener cargo oficial y tener status de monotributista.

Las preguntas de la oposición por Santiago Caputo

A pesar de que ya se conocía por otros pedidos de información conocidos con anterioridad, una de las preguntas respondida por la Secretaría General de la Presidencia indicó que Caputo es contratado por esa área en calidad de "consultor", cobrando como monotributista -a través del régimen del Decreto N°1109/17- un monto mensual total de $ 2.563.312.

Además, se informó que, al prestar una asesoría bajo una "locación de servicios por tareas de naturaleza no permanente", el asesor presidencial no es un sujeto obligado a presentar una "Declaración Jurada Patrimonial". Es decir, no se lo considera una Persona Políticamente Expuesta (PPP), algo que sí lo son las planas mayores del Poder Ejecutivo.

Este punto fue abordado por varios de los Diputados en la sesión informativa que hizo Guillermo Francos esta tarde en el recinto de la cámara baja.

El asesor presidencial Santiago Caputo, en primera fila del acto de asunción de Guillermo Francos como jefe de Gabinete.

" ¿Por qué Javier Milei cree pertinente pedir la declaración de PPP para los periodistas [lo sugirió en el reportaje del último domingo ante LN+] y no sería pertinente para un funcionario del triángulo de hierro como Santiago Caputo? , el monotributista más influyente del país, que, además, ha designado futuros candidatos de la Corte [ en referencia a Manuel García-Mansilla, que confeso que su pliego fue ofrecido por el asesor ]", preguntó el diputado Esteban Paulón (Encuentro Federal-Santa Fe)".

La presión creciente de la oposición para que el presidente le formalice un cargo a Santiago Caputo viene acompañada por el decreto reglamentario que oficializó el Gobierno este lunes, que limita los casos en los que el Gobierno debería responder el acceso a la información pública.

Un nuevo round

En esta sesión actuaron en tándem los dirigentes de la Coalición Cívica-ARI Maximiliano Ferraro y Juan Manuel López (ambos de Buenos Aires). El primero preguntó al respecto del cambio reglamentario, a la que calificó de "gran retroceso", mientras que el segundo se refirió de lleno a la figura de Caputo: "No nos interesa hacer un monje negro de nadie, pero sí subsanar esta anomalía relevante" , en referencia a su estado como monotributista.

Juan Manuel López (CC) le preguntó a Francos por el rol de Santiago Caputo. "Si se va a tener un rol de poder, hay que asumir las responsabilidades institucionales que ese rol de poder implica", advirtió.

López le pidió al jefe de Gabinete que Caputo cumpla sus funciones mediante un cargo formal. Para ejemplificar con un caso parecido, aludió a José Torello, el jefe de Asesores de la administración Cambiemos; a quien Mauricio Macri le dio un designación de rango "secretario". Desde la Casa Rosada alegan que no el Presidente y el asesor no piensan "ni por un segundo" en cambiar el régimen por el cual se desenvuelve actualmente .

No es casual la mención de López, uno de los diputados que más impulsó la derogación de los beneficios impositivos para el tabacalero Pablo Otero . Por su parte, Caputo consideraba que era una discusión de debía darse más adelante y con una discusión legislativa única para ese tema. Siempre en el ámbito de las especulaciones, el asesor asegura que los lilitos se opusieron deliberadamente a Otero para favorecer la competencia de otras tabacaleras.

Al respecto del régimen de acceso a la información pública, la cuenta de X atribuida por varios funcionarios a Caputo tuiteó durante estas horas de la tarde: "El que quiera reglamentar de otra manera la ley, lo que tiene que hacer primero es ganar las elecciones y para eso es MUY importante (FUNDAMENTAL DIRÍA) no perder las elecciones" .

De cualquier manera, la Secretaría General de la Presidencia detalló cuáles son las tareas que tiene para su prestación de servicios Caputo:

Liderar proyectos de consultoría en el campo profesional específico;

planificar y ejecutar actividades de consultoría en un campo profesional especializado;

armar propuestas estratégicas con contenido teórico y práctico para la obtención de resultados;

armar un plan de trabajo que contenga entregables para la consecución exitosa del objetivo;

diseñar indicadores para la medición de avances del proyecto;

coordinar y dirigir el diagnóstico y la puesta en marcha de la implementación;

asesorar en temáticas de su especialidad y generar mecanismos de transferencia de conocimiento.

En la actualidad, Caputo tiene terminales en prácticamente todas las áreas del Poder Ejecutivo Nacional. No tiene ministros colocados por decisión suya, aunque sí tiene segundos que suelen ser auditores de las gestiones de sus superiores. Un ejemplo de eso es lo que sucede en el Ministerio de Justicia: el viceministro, Sebastián Amerio, es quien conversa con los emisarios del kirchnerismo para poder consensuar un acuerdo para impulsar las candidaturas de los jueces de la Corte Suprema.

Hay otros casos particulares como en la Secretaría de Energía. Caputo se ufana de haber puesto funcionarios "por arriba y por abajo" del titular de esa área, Eduardo Rodríguez Chirillo, para ver cómo se toman las decisiones en esa área. En algunas áreas tiene a los titulares que responden directamente a él: el caso paradigmático es la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), que dirige Sergio Neiffert.

Las preguntas orientadas a la conducción de Karina Milei van sobre cuestiones operativas de la Secretaría para manejar los gastos y gestiones diarias del Presidente.