Salieron más de u$s 5000 millones solo en el primer trimestre por mayor turismo

El primer trimestre del año reforzó el rojo de la cuenta corriente y gran parte de la explicación la dio el turismo, que en los meses que siguieron profundizó su incidencia en la demanda de dólares.

Los resultados difundidos por el Indec se dan en medio de la misión del FMI que llegó al país a sabiendas del incumplimiento de la meta de reservas fijada para el pasado 13 de junio. Los viajes en la primera mitad del año explicaron gran parte del rojo que mostró el ente estadístico.

En el primer trimestre, la cuenta corriente mostró un déficit de u$s 5191 millones, casi equivalente al todo el superávit de 2024. El dato fue resultado de un ingreso por bienes de u$s 2060 millones, mientras que por servicios hubo un egreso de u$s 4502 millones, empujados fuertemente por la demanda por turismo, acompañados de ingresos primarios negativos de $s 3333 millones y secundarios por u$s 584 millones.

El endeudamiento además subió a u$s 5137 millones lo que, sumando errores y omisiones, arrojó un resultado en la cuenta financiera en rojo por u$s 7229 millones. Esta última se ubicó en niveles similares a los de 2023.

El resultado de la cuenta financiera fue producto de una disminución en los activos financieros externos por u$s 6550 millones y un incremento en la emisión neta de pasivos estimada en u$s 680 millones.

Turismo en mayo

Los primeros datos de este trimestre muestran que se profundizó el rojo en turismo, aún sin el impacto del Mundial de Clubes.

En mayo ingresaron al país 572.000 visitantes. Mientras tanto, salieron del país 1.314.000, de los cuales el 66,6% se dirigió a países limítrofes, siendo Chile el destino más concurrido y con una suba interanual del 52%, seguido por Brasil, con un aumento del 93% interanual, que se ubicó segundo en demanda.

Todos los demás destinos tuvieron subas: Paraguay aumentó un 36,7% y se ubicó como el cuarto destino elegido, Uruguay un 39,4%, Estados Unidos y Canadá un 19,3%, y Europa un 42,6%.

El aumento fue marcado en todas las vías de transporte: la vía aérea tuvo un salto del 51,6% interanual, siempre medido en personas. La vía fluvial subió un 57,7% y la terrestre un 44,3%.

"El rojo del turismo se profundiza: en mayo de 2025, el turismo receptivo cayó 14% interanual, y el emisivo trepó 46%. El rojo en personas pasó de 234.000 en mayo del 24 a 742.000 en mayo del 25 (con un aumento del 217%). El rojo acumulado a mayo supera en 61% récord previo, y falta el mundial de clubes que está transcurriendo ahora, en junio de 2025", explicó Lorenzo Sigaut Gravina, director de análisis macro de Equilibra.

Economía y BCRA

La deuda externa total, medida en valores nominales, registró un aumento del 0,3% en el primer trimestre del año en comparación con el inmediato anterior. Así, se ubicó en u$s 278.073 millones, como resultado de una reducción de la deuda del Gobierno general del 0,9%, compensado por un aumento del endeudamiento del Banco Central, las sociedades captadoras de depósitos, sociedades financieras y las no financieras, familias y otros.

Sobre la emisión de pasivos, indicaron que el crecimiento se observó a raíz del REPO del Banco Central por u$s 1000 millones y por la disminución de créditos y anticipos comerciales por más de u$s 700 millones, con un aumento en préstamos por u$s 804 millones.

La inversión internacional reflejó una posición neta acreedora de u$s 36.664 millones, u$s 19.663 millones menos que en el trimestre anterior.