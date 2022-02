Rodríguez Saá avanza contra la Justicia en San Luis: quiere acaparar un cargo clave

Desde el regreso de la democracia en 1983, San Luis estuvo bajo la órbita de los hermanos Adolfo y Alberto Rodríguez Saá. Gobernaron 32 años ellos mismos y 6 lo hicieron aliados directos. En esta oportunidad, el actual mandatario, Alberto, propuso al vicegobernador Eduardo Mones Ruiz como miembro del Tribunal Superior de Justicia de la provincia.

Desde la oposición salieron rápidamente a criticar este avance. Para algunos se trata de un intento de avasallar a la Justicia en miras a una eventual reforma constitucional. Así lo señaló el diputado Claudio Poggi, ex gobernador aliado a los Rodríguez Saá, pero que luego cortó con ellos y está dentro del interbloque Juntos por el Cambio.

"La incorporación del vicegobernador como Ministro del Superior Tribunal de Justicia de San Luis profundiza la degradación institucional de la provincia y acentúa la dependencia de un poder del estado -la Justicia- que hace tiempo dejo de ser independiente. La degradación del poder judicial provocada por el gobernador deja sin servicio de justicia a los sanluiseños" señaló Poggi.

En la misma línea se pronunció Alejandro Cacace, diputado de Evolución Radical. "Es grave institucionalmente que un diputado del oficialismo aliente la restauración de la reelección indefinida del gobernador. Creo que Alberto Rodríguez Saá debería descartar de plano retroceder sobre el límite de dos mandatos que él mismo impulsó".



Para otro radical, Walter Ceballos, se trata de "una colonización política. Algunos de los jueces que están en el Tribunal Superior de Justicia no tienen los antecedentes para estar allí".

En diálogo con El Cronista, el ex diputado que fue candidato a gobernador asegura no estar convencido de que se buscará ir por un nuevo mandato. "No creo que puedan avanzar con la reforma de la constitución. No tienen el número para llegar a dos tercios. Del radicalismo no lo van a tener y de los sectores de Poggi o del PRO tampoco. Además si hay un proceso discutido de reforma constitucional no va a quedar en el Tribunal Superior, sino en la Corte Suprema, eso marcan los antecedentes".

En esa línea, explicó que en realidad "tiene más que ver con el parcelamiento de la Justicia por posible pérdida de poder e impunidad. Que no les pase como a Cristina Kirchner".