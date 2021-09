Rodríguez Larreta se reunió con el Council of the Americas para atraer inversiones

El jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta cierra hoy su gira por los Estados Unidos. En su última jornada, se reunió con miembros del Council of the Americas en Nueva York e invitó a empresarios a invertir en la CABA.

Tras el relanzamiento internacional "Back To BA" que hizo la semana pasada el gobierno porteño, Rodríguez Larreta expuso esta mañana la estrategia de proyección internacional de la Ciudad, en el marco de la gira que hace cada año con ese fin.

En el encuentro de ayer, del que participaron representantes de más de 15 compañías, entre ellas Riverwood Capital, Merk, SC Johnson, AES, Nomura Group e Interenergy, Larreta invitó a los empresarios a "aprovechar las oportunidades de inversión en industrias basadas en el conocimiento y en sectores intensivos en talento e innovación".

Asimismo, presentó la estrategia de proyección internacional de la Ciudad para reactivar la economía del visitante y así recuperar los tres millones de turistas internacionales, 100.000 estudiantes internacionales y 20.000 nómades digitales hacia 2023.

Por la mañana, junto al secretario General y de Relaciones Internacionales, Fernando Straface, y el presidente del Ente de Turismo, Gonzalo Robredo, Rodríguez Larreta también se reunió con Fred Dixon , presidente de NYC&Company, organización oficial de marketing de destinos y la oficina de visitantes y convenciones de Nueva York.

Durante el encuentro, Dixon explicó la estrategia para recuperar la industria turística, que incluyó la iniciativa "It's time for New York City", la campaña de marketing y publicidad de turismo global más grande realizada por el organismo, que involucró una inversión de u$s 30 millones .

"Tenemos que recuperar la economía del visitante en la CiudadHoracio Rodríguez Larreta", explicó Larreta., que en 2019 había logrado récords históricos. Queremos que turistas, estudiantes y nómades digitales de todo el mundo conozcan y disfruten de los atractivos que tiene Buenos Aires y que sigan haciendo su aporte a la generación de oportunidades y de trabajo para los porteños", explicó Larreta.

Durante el encuentro, acordaron definir una agenda de trabajo con VisitBA, la agencia de promoción internacional de Buenos Aires, para promover el turismo de forma conjunta. Es que Nueva York es el principal mercado emisor de turistas de los Estados Unidos hacia Buenos Aires.

De hecho, en 2019, la Ciudad y Nueva York suscribieron un acuerdo de colaboración para la promoción turística cruzada y el intercambio de buenas prácticas de marketing. El acuerdo incluyó la realización de campañas en ambos destinos a través de 200 formatos y dispositivos publicitarios en la vía pública, tanto en Nueva York como en Buenos Aires.

Durante la gira que Larreta acostumbra hacer cada año -la última fue antes de la pandemia-, el alcalde también se reunió con el expresidente de EE.UU. Bill Clinton y con John Kerry, embajador climático de Joe Biden.