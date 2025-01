Impacto: habrá más actividad pero menos recaudación

Para 2025, se proyectaban ingresos por retenciones por u$s 8.300 millones, lo que representaba un aumento del 22% medido en pesos contra lo ingresado por este tributo en 2024.

Las retenciones sobre los principales granos exportados representaron el 80% de lo recaudado y aportaron u$s 5.350 millones. Los aportes se concentran principalmente en la soja.

La oleaginosa implicó aportes por u$s 4.319 millones, el complejo del maíz aportó u$s 567 millones, el trigo u$s 243 millones, la cebada u$s 135 millones, el girasol u$s 60 millones y el sorgo u$s 25 millones.

La baja de retenciones, que se aplicará sólo hasta mitad de año, implicará un recorte de ingresos por u$s 800 millones aproximadamente, teniendo en cuenta los valores exportados en 2024. La estimación fue realizada por el ministerio de Economía.

Cabe agregar que para 2025 se esperaba un aumento de las cantidades vendidas, pero la caída de los precios internacionales haría que el valor total de ventas del agro se acercara a las cifras de 2024 y cerrara en u$s 32.000 millones.

La sequía que todavía golpea sobre el maíz y la soja temprana aún espera las lluvias que mejoren los granos antes de la cosecha.

El anuncio

El vocero presidencial Manuel Adorni junto al ministro de Economía, Luis Caputo, anunciaron la baja de retenciones al campo. Se va a reducir la alicuota a los principales cultivos y sus principales transformaciones.

Además, se eliminarán permanentemente las retenciones para las economías regionales.

Así, el Gobierno decidió aplicar un recorte a las retenciones a los principales granos y la eliminación a cero para las economías regionales que todavía tenían los derechos de exportación.

La alícuota de soja se llevó del 33% al 26% y para los derivados se llevó de 31% a 24,5%. Para el trigo, maíz, cebada y sorgo se llevó del 12% al 9,5%. El girasol, que tenía una alícuota del 7%, se llevó al 5,5%.

Estas reducciones estarán vigentes desde el lunes hasta junio de este año.

Además se eliminaron las retenciones a las economías regionales que todavía tenían este impuesto. Estas eran azúcar, algodón, cuero bovino, tabaco, foresto industria, arroz y otros productos.

Para acceder al beneficio los productores deberán liquidar a los 15 días de presentar la declaración jurada, pero no tendrán la obligación de embarcar los granos. Para ello tendrán 360 días desde la declaración jurada.