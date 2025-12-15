En pleno proceso de colocaciones de deuda internacional de las provincias, el Gobierno nacional le puso condiciones a su necesaria aprobación para que los estados subnacionales se hagan de los fondos.

Luego de que la Ciudad de Buenos Aires y Santa Fe lograran colocaciones exitosas en el exterior y a la espera de que haga lo mismo Córdoba, el Gobierno difundió las recomendaciones del Consejo de Mayo, entre las que se incluye que “las autorizaciones de endeudamiento provinciales no puedan otorgarse a provincias que tengan déficit primario o cuyo riesgo provincial supere los de la Nación o sea superior a un spread de 500 puntos relativo a los bonos del Tesoro americano”.

El ministro de Economía, Luis Caputo, explicó, consultado por el caso de la provincia de Buenos Aires, que la Ley de Responsabilidad Fiscal compromete a las provincias a no tomar deuda los gastos corrientes suban por encima de la inflación.

En el caso del riesgo, normalmente se evalúa antes de la colocación. Entre las provincias que ya colocaron deuda en el exterior, ambas lo hicieron por menos de 9%, lo que da cuenta en un menor riesgo soberano.

Las provincias podrían colocar deuda en el mercado local sin aprobación de la Nación, pero deberían afrontar un costo mayor, ya que esta funciona como garantía.

En el frente del gasto y el resultado fiscal, los requisitos planteados no se han cumplido.

“Este año todas las provincias aumentaron el gasto por encima de la inflación. La ley habla de que se considera el gasto primario con particularidades, hay que excluir las transferencias de coparticipación a municipios, gastos financiados por organismos internacionales, y para eso hay que recalcular el gasto primario”, explicó Alejandro Pegoraro, de Politikon Chaco, consultora especializada en finanzas provinciales.

En esta línea, ilustró con el caso de Santa Fe: “Salió hace poco al mercado internacional y en el 2024 recorto el gasto, pero en el 2025 aumenta por encima de la inflación. Hay además provincias a las que Caputo les dio el aval y todas muestran expansión del gasto”. Cabe recordar que el caso de Santa Fe tenía asignación específica para gastos de infraestructura.

Esta regla supone un desafío para el conjunto de las provincias que buscan colocar deuda para hacerse de los recursos.

En los últimos dos años, las transferencias no automáticas a las provincias se llevaron a mínimos históricos, alcanzando el equivalente al 0,3% del PBI. También cayeron las transferencias automáticas al 7% del PBI, alcanzando los niveles registrados durante la pandemia, según Equilibra. Este recorte total de un 15% de los recursos es equivalente a $ 13 billones por año a valores actuales (-1,1% del PBI).

Si bien la caída en los recursos fue generalizada, algunas tuvieron bajas más marcadas, como Tierra del Fuego (-20%). La única excepción en la que aumentó fue en la Ciudad de Buenos Aires por el fallo de la Corte Suprema que restituyó los fondos por la transferencia de la policía.

Las provincias acompañaron con un recorte del gasto del 17% real y cerraron 2024 con superávit financier consolidado equivalente al 0,2% del PBI.

Si bien los ingresos de las provincias comenzaron a recomponerse en 2025, el gasto aumentó con mayor velocidad. Desde Equilibra proyectan que en 2025 el conjunto de las provincias cerrará con un déficit financiero de 0,2% del PBI.

En el segundo trimestre, si bien se expandió el gasto en 13,2% real anual, las provincias lograron mantener el resultado positivo. Según Politikon Chaco, el primario consolidado fue de 0,17% del PBI y el financiero de 0,07%.

Esto implica un empeoramiento de los resultados fiscales respecto de 2024. Así, son varias las provincias que muestra un resultado primario y financiero deficitario. En el segundo trimestre de 2025, las provincias que tuvieron un resultado financiero negativo fueron Santa Cruz, Santa Fe, Tucumán, Entre Ríos, Chubut, Corrientes, Buenos Aires, Chaco y Tierra del Fuego.

En el frente del gasto se observa que todas las provincias aumentaron el gasto real interanual por encima de la inflación, siendo Buenos Aires la que menor aumento registró (4,7%) mientras que la mayoría de las provincias lo aumento entre 10% y 38%. Al comparar contra 2023 (año en el que no aplicaron un ajuste), todas las provincias mostraron caídas del gasto, a excepción de Chubut (0,9%) en el segundo trimestre.

Entre las provincias que estaban en la lista para colocar deuda estaban Córdoba, que tiene el aval para reabrir su colocación de mitad de año para sumar aproximadamente otros u$s 300 millones, y se espera que Chubut y Entre Ríos concreten sus colocaciones durante el verano. La provincia de Rogelio Frigerio busca colocar unos u$s 500 millones bajo ley de Nueva York, mientras que Chubut piensa una estructura de pago automático con regalías para los bonistas. Muchas colocaran para pagar obras y refinanciar vencimientos vigentes.