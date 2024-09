"Pagamos precios europeos y habrá cortes programados": el Frente Renovador cruzó fuerte al Gobierno

El anuncio oficial de que habrá cortes programados de electricidad durante el verano ya generó cruces entre el Gobierno y la oposición.

"Estamos pagando tarifas a valores de potencias europeas, pero eso no se traduce en un servicio de calidad", expresaron ex funcionarios del área de energía del Gobierno anterior, representantes del Frente Renovador.

En declaraciones radiales, tanto Cecilia Garibotti (ex subsecretaria de Planeamiento Energético) y Agustín Gerez (ex titular de Enarsa), coincidieron en "la necesidad de que la sociedad sepa que este Gobierno ha fracasado en política energética, cuyo resultado se traduce en tener tarifas caras, servicio malo y un jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que abre el paraguas diciendo que habrá cortes de luz en el verano sabiendo que son ellos los responsables de no haber continuado con el plan de obras que iniciamos hasta diciembre del 2023".

Al ser consultado respecto al anticipo del Ejecutivo de cortes energéticos programados durante el próximo verano, el ex titular de Enarsa aseveró: "El Gobierno toma malas decisiones en materia energética y lo termina pagando la sociedad con aumento en las tarifas y con cortes rotativos".

Además, Gerez agregó: "Cuando uno no cree en la planificación y piensa que las cosas las resuelve el mercado, las consecuencias están a la vista. Cómo se le explica a la sociedad, que está pagando tarifas al nivel de potencias europeas, que va a tener cortes rotativos en el verano".

Por otra parte, Gerez destacó dos medidas energéticas tomadas bajo la gestión del ex ministro de Economía, Sergio Massa. "Se resolvieron dos cuestiones centrales: una fue la construcción del Gasoducto Néstor Kirchner, que va a propiciar un superávit de u$s 4.000 millones. Otra fue la planificación de la construcción de 3.000 megas térmicos, es decir, energía a partir de gas para poder desbloquear problemas en materia energética a futuro".

Al respecto agregó que "los 3.000 megas térmicos implicaron inversiones de u$s 4.000 millones, ya previstas, pero que inexplicablemente este gobierno terminó dando de baja, conllevando una afectación a un millón y medio de hogares del país".

En esta línea, Cecilia Garibotti se sumó a las críticas en materia energética: "Se sabía que hay nodos críticos que necesitan más generación de energía"; y añadió: "El gobierno anterior identificó estos sectores con déficit energético y lanzó una licitación para tener mayor generación de energía. El 10 de julio, este Gobierno las canceló por una cuestión meramente ideológica, y hoy dicen que no hay generación".

Además, Garibotti reconoció que este accionar forma parte del modo de operar del gobierno libertario, e indicó que, "a lo largo de estos meses lo que hemos visto fueron decisiones ineficientes, una tras otra". Y dijo, finalmente: "Generaron todas las condiciones para que estemos en esta situación. Suspendieron todas las obras que hubieran permitido subsanar este problema y encima, la energía eléctrica, nos va a salir más cara a todos".