Otro revés con Preska: más activos argentinos pueden ser "embargables"

Argentina sufrió otra derrota en el juzgado de Loretta Preska, la jueza que lleva el juicio de los fondos contra el país por la expropiación de YPF.

La magistrada ya había dispuesto que Argentina le informe cuáles son sus bienes en el extranjero . Pero la defensa argentina se negó, argumentando que tenía que hacer una lista específica. Allí pretendía diferenciar bienes "comerciales" de aquellos estratégicos (como puede ser los que se usan en Defensa).

Argentina le pidió a Preska que reconsidere el caso, para delimitar la información que debía entregar. Pero Preska ordenó al país que haga lo contrario: que informe todos sus activos. Y que, luego, ella decidirá cuáles son potencialmente "embargables" y cuáles podrían estar exentos de cumplir con obligaciones comerciales.

El país ganó una apelación en el Segundo Circuito que le permitió no entregar ahora el 51% de las acciones de YPF, otra de las órdenes de Preska. Pero la magistrada, unos días después, ratificó que Argentina debe entregarle comunicaciones y chats de los ministros de Economía del país, siempre relacionados con el juicio que Burford y Eton Park mantienen contra el país.

Argentina tiene otras dos apelaciones pendientes. Una es contra el fallo en si mismo, que ordena al país a pagar u$s 16.100 millones a dos fondos, por incumplimientos en el estatuto de YPF cuando se expropió la compañía, en 2012. La otra apelación es contra la orden de entregar el 51% de las acciones de la compañía por no haber cumplido el fallo anterior.

Las presentaciones orales se harán en los próximos meses. Una de las más relevantes está prevista para después de las elecciones legislativas de octubre.

Texto completo del comunicado de la Procuracion General del Tesoro

La Procuración del Tesoro informa que la jueza Loretta Preska rechazó la moción de reconsideración presentada por la República Argentina en el caso YPF, que solicitaba limitar los requerimientos de discovery exclusivamente a activos potencialmente ejecutables. Esta decisión se suma a la decisión emitida la semana pasada, que también desestimó la solicitud de reconsideración referida a los pedidos de discovery sobre dispositivos y cuentas personales de funcionarios y exfuncionarios.

En ambas presentaciones, la República Argentina sostuvo que los requerimientos cuestionados resultan contrarios tanto a la jurisprudencia de los Estados Unidos como a la legislación argentina, respaldando sus mociones con abundante jurisprudencia relevante.

La Procuración del Tesoro considera que tales resoluciones son equivocadas y, en consecuencia, se encuentra evaluando las vías procesales adecuadas para su impugnación dentro de la estrategia general del juicio.

El próximo jueves 4 de septiembre se celebrará en Nueva York una audiencia previamente fijada en el marco del seguimiento del proceso de discovery.

La República Argentina reafirma su compromiso de defender con firmeza los intereses nacionales en todas las instancias judiciales, empleando todos los recursos legales disponibles.