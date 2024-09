Cerraron la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo: por qué apuntan contra el "interventor" de Milei

El personal docente y no docente de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo denunció hoy que la intervención gubernamental que pesa sobre la institución cerró la sede de esa casa de estudios en el barrio porteño de Monserrat, mientras que una guardia policial impidió durante varias horas el ingreso y el egreso del edificio.

La consigna de la Policía Federal se mantuvo desde horas de la mañana hasta las 16, cuando fue retirada del lugar. Durante ese período, el personal docente y no docente se vio impedido de moverse en el edificio y la rectora Cristina Caamaño quedó encerrada.

" Cuando llegamos no nos dejaron entrar, después no nos dejaron salir. Se vivieron momentos de mucha tensión. Se armó un doble cordón de policías en la puerta de una universidad. Una locura total ", graficó Caamaño. En ese sentido, dijo que fue una maniobra del interventor Eduardo Maurizzio "que gana cinco millones de pesos por mes y nunca pudo venir a la Universidad porque no se lo reconoce", añadió.

Según se explicó desde de la Universidad, durante el fin de semana se rompió una cortina metálica que cubre la entrada al edificio que se comparte con la Procuración del Tesoro. Ante esa situación, el ingreso a las aulas tenía que hacerse por la puerta lateral, algo que se vio impedido por el personal policial.

"A la rectora y a algunos compañeros les dijeron que podían pasar a buscar cosas, pero después no los dejaron salir. Las Madres sacaron un comunicado y convocamos a un escribano para dejar constancia sobre la situación. Cuando quisimos abrir la persiana se desplegó un operativo de la Policía Federal. Ya eramos 200 personas que no entramos en la provocación", comentó el docente Demetrio Iramain.

En ese sentido, dijo que la Policía sólo decía tener un correo electrónico del interventor-normalizador designado por el Gobierno nacional, prohibiendo el ingreso al edificio.

La puerta de la sede de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo.

"Para no dejar entrar a alguien a una universidad tiene que haber una orden del juez o del Congreso y no un correo enviado desde una cuenta de Gmail que puede sacarse cualquiera. Todo fue irregular", apuntó Iramain.

Durante el transcurso de la jornada, la Asociación de Madres de Plaza de Mayo emitió un comunicado en el que se afirma que viola la autonomía y pretende "criminalizar a los trabajadores". Caamaño señaló que "a pesar de la tensión generada" las clases se darán con "normalidad" en horas de la tarde.

Las Madres de Plaza de Mayo denunciamos al mundo que el gobierno criminal de Javier Milei impide a través de uniformados de la Policía Federal el ingreso de los trabajadores de nuestra Universidad a su sede para cumplir su tarea pic.twitter.com/Ji5Zs4leNe — Prensa Madres (@PrensaMadres) September 2, 2024