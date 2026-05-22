La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) oficializó este jueves un cambio clave para las empleadas domésticas. Foto: Magnific / El Cronista.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) oficializó este jueves un cambio clave para las empleadas domésticas. A partir de ahora, los empleadores deberán emitir obligatoriamente recibos de sueldo electrónicos para todas las trabajadoras y trabajadores del sector.

Así lo confirmó el organismo a través de la Resolución General 5850/2026, publicada en el Boletín Oficial. El objetivo es simplificar los procesos administrativos y modernizar el registro de las relaciones laborales.

Cambian los recibos de sueldo: ¿desde cuándo regirá el nuevo sistema para las empleadas domésticas?

A partir de mayo de 2026, los empleadores deberán generar los documentos digitalmente a través del Registro Especial del organismo recaudador utilizando su clave fiscal.

Es así que la normativa modifica el sistema vigente del Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares y adapta el esquema laboral a las disposiciones incorporadas por la Ley de Modernización Laboral 27.802.

A partir de mayo de 2026, los empleadores deberán generar los documentos digitalmente a través del Registro Especial. Foto: Pexels.

Uno de los principales cambios introducidos es que la validación de identidad realizada mediante Clave Fiscal reemplazará a la firma manuscrita del empleador.

¿El sueldo podrá pagarse en efectivo?

Sí. La medida no limita eso. Pero sí aclara que el empleador deberá imprimir el recibo electrónico por duplicado: una copia será entregada al trabajador y la otra quedará en poder del empleador firmada como constancia de pago.

En este sentido, los formularios tradicionales como el F.102/RT, el F.575/RT y el F.1350 ya no serán considerados comprobantes válidos de pago por sí solos.

Paso a paso, cómo emitir el recibo

Ingresar al sitio web de ARCA con Clave Fiscal habilitada (nivel de seguridad 2 o superior). Acceder al servicio “Registro Especial del Personal de Casas Particulares”. Seleccionar la ficha del trabajador y la opción “Generar recibo de sueldo”. Completar: período a liquidar, modalidad, remuneración y demás conceptos. Confirmar con el botón “Generar recibo sueldo”.

La validación de identidad con Clave Fiscal reemplaza a la firma del empleador en el documento electrónico.

Por qué serán digitales los recibos de sueldo

Desde el Gobierno sostienen que la nueva disposición apunta a "simplificar los procesos administrativos" y a modernizar el registro de las relaciones laborales al sustituir definitivamente el soporte en papel.

Tanto empleadores como empleados podrán acceder de forma remota a las constancias de pago y aportes de seguridad social mediante el portal oficial.