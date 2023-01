Monotributo: AFIP extendió el plazo para hacer la recategorización, ¿cómo hacer el trámite?

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) extendió el plazo hasta el próximo 27 de enero inclusive, para que los monotributistas realicen el trámite de recategorización semestral obligatorio del Régimen Simplificado.

La medida establecida en la Resolución General N°5318/23, tiene lugar en el marco de las facultades conferidas por el artículo 7° del Decreto 618 de 1997, "con su modificatoria y sus complementarias".

"Prorrogar hasta el día 27 de enero de 2023, inclusive, el plazo establecido en el artículo 20 de la Resolución General Nº 4.309, su modificatoria y sus complementarias, a efectos de cumplir con la obligación de recategorización correspondiente al semestre julio/diciembre de 2022" , señala el texto oficializado este viernes en la edición del Boletín Oficial.

Cabe destacar que, desde el 1 de enero, ya rigen las nuevas escalas actualizadas para el ejercicio 2023. De esta manera, según indica la AFIP, "quienes hubieran tenido variaciones en los ingresos brutos o alguno de los parámetros que determina el encasillamiento deberán recategorizarse".

Monotributo: ¿Qué es y para qué sirve la recategorización?





La recategorización de AFIP consiste en la evaluación de parámetros que deben realizar los contribuyentes para saber si deben mantener, o no, el estadio en el que se encuentran. Si resultan inferiores o superan a los vigentes, corresponderá entonces efectuar el cambio .

Monotributo: ¿cómo saber si tengo que hacer la recategorización en AFIP?





Para saber si es necesario que un monotributista deba realizar la gestión o no de recategorización ante la AFIP, se deberán considerar los siguientes puntos en base a los últimos 12 meses:

Ingresos acumulados;

Energía eléctrica consumida;

Superficie afectada a la actividad en ese momento,

Alquileres devengados (en caso de corresponder).

Recategorización del monotributo 2023: cómo realizar el trámite, paso a paso





Aquellos monotributistas que registraron cambios en sus ingresos y deben realizar el trámite de recategorización ante la AFIP, deberán seguir los siguientes pasos:

Entrar al sitio web de AFIP con número de CUIT/CUIL/CDI y la Clave Fiscal personal; Seleccionar la opción 'Recategorización'; De esta manera, el sistema mostrará la categoría actual y los topes de cada una de estas. Se sugiere revisar las categorías vigentes antes de seguir con el trámite; Luego, se deberá seleccionar "Continuar recategorización"; Informar el monto facturado en los últimos 12 meses. Cuando el sistema pregunte si se tiene o se utiliza un local, deberá seleccionar la opción correspondiente y continuar; Ingresar los datos de actividad personal que pida el sistema para determinar la nueva categoría; Una vez completada la información, se mostrará la categoría que corresponde según los datos aportados. Se recomienda verificar antes de validar; Si los datos son erróneos, presionar en el botón 'Volver' para arreglar los errores. Si los datos son correctos, seleccionar 'Confirmar categoría', El sistema informará que la transacción fue efectuada con éxito y se podrá imprimir la nueva credencial.

Recategorización del monotributo 2023: ¿Qué hago si NO puedo realizar el trámite?





Si al acceder al sitio oficial de AFIP no aparece la opción de "Recategorización" es porque ya se efectuó el trámite o aún no estás en el período correspondiente. Es pertinente recordar que el cambio se puede realizar del 1 al 27 de enero inclusive.

¿Cómo me recategorizo si aún no pasaron 12 meses?





En caso de que no haya transcurrido un semestre, no hay que realizar el trámite de recategorización de AFIP, es decir, se mantiene la misma categoría. Por otro lado, en caso de superar los 6 meses, pero no completar el año, se deberán anualizar los ingresos.

Monotributo AFIP: ¿cómo hacer la anualización de ingresos?

Para efectuar la anualización en AFIP, de deberá sumar los ingresos de los meses transcurridos desde el inicio de la actividad hasta la finalización del semestre que corresponde. Luego, dividir el importe total por la cantidad de dichos meses y multiplicarlos por 12 .

Monotributo AFIP 2023: cuáles son los nuevos topes máximos de las distintas categorías





Desde enero 2023, los nuevos topes anuales establecidos por la AFIP de cada una de las categorías en base a los ingresos brutos son: