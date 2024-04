Nuevo cargo clave: el Gobierno designó a la funcionaria que desregulará el Estado

A través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), el Gobierno de Javier Milei modificó la Ley de Ministerios y creó la Secretaría de Planeamiento Estratégico Normativo, que dependerá de la Presidencia de la Nación y tendrá un rol clave para asistirlo en cuestiones clave para la desregulación económica que busca ejecutar a mediano y largo plazo .

Se trata de un nuevo ámbito estatal que no existía antes. Es tan reciente que no se le establecieron los objetivos y las misiones propias que tendrá. Según pudo saber El Cronista a través de una alta fuente gubernamental, se trata de "un área de coordinación de estrategia jurídica a cargo de personas especialistas en derecho administrativo" .



Al ser consultado por ello, el vocero presidencial, Manuel Adorni, dijo esta mañana en su habitual conferencia de prensa: "Nos va a ayudar a la modernización del Estado y a todos los cambios que queremos hacer en materia -como bien marca su nombre- en materia normativa. La Argentina es una infinita montaña de normativas que hay que regularizar y que hay que modernizar para poder seguir avanzando ".

Fuentes de Gobierno confirmaron que la funcionaria de esa área será María Ibarzabal, exasesora de la Procuración del Tesoro durante la gestión de Bernardo Saravia Frías en la Presidencia de Mauricio Macri. También ocupó cargos en el sector privado, en el estudio jurídico Cassagne, especializado en Derecho Público y Regulación Económica.

Se trata de una funcionaria de estrecha cercanía con el asesor presidencial Santiago Caputo , quien le encomendó el proceso de revisión del DNU 70/2023 de desregulación de la economía impulsado por Milei: Ibarzabal es una de las personas que aparece en el registro de ingresos de Casa Rosada el día en el que se publicó ese DNU.

Al darse a conocer la creación de la nueva secretaría se había especulado con que sería Federico Sturzenegger quien liderara esa cartera. Sin embargo, eso fue descartado por altas fuentes gubernamentales.

La tarea de la derogación y desregulación en materia normativa es uno de los más importantes para la gestión libertaria. El Presidente trabaja desde antes de asumir con el economista Federico Sturzenegger, ideólogo del decreto 70/23 que fue implementado el pasado mes de diciembre y que contuvo más de 350 artículos, que van desde la reforma laboral (ahora paralizada en la Justicia) y la derogación de la Ley de Alquileres hasta la desregulación sobre los aumentos de las prepagas.

Sturzenegger todavía no tiene un cargo formal. A comienzos de año se anunció oficialmente que estaría a cargo de la "Unidad Transitoria para la Desregulación de la Economía" y que se instalaría en la Quinta de Olivos; trabajando a la par del jefe de Gabinete, Nicolás Posse, pero reportando al propio Javier Milei, con quien tiene una relación muy cercana que se explica, en parte, por la gran afinidad en términos ideológicos que tienen.

"Las Secretarías enunciadas precedentemente asistirán al PODER EJECUTIVO NACIONAL en forma directa. Análoga asistencia prestarán las demás Secretarías y organismos que el Presidente de la Nación cree al efecto, sin perjuicio de sus facultades de modificación, transferencia o supresión de dichas Secretarías y organismos", marca el DNU 301/2024 que se publicó este martes en el Boletín Oficial.



Además de Planeamiento Estratégico Normativo, las secretarías que quedan bajo la órbita de la Presidencia de la Nación son 1) General, a cargo de Karina Milei; 2) Legal y Técnica, que tiene como titular a Javier Herrera Bravo; y 3) Prensa, de Eduardo Serenellini.

En el mismo DNU conocido hoy, la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, mano derecha del jefe de Estado, instrumentó la quita del rango ministerial de la Secretaría de Prensa, avanzando así con el debilitamiento de la figura del ex periodista de La Nación.

A pesar de ser un área vinculada al derecho y el cuidado de la firma del Presidente, desde Legal y Técnica marcaron que no habrá superposición de tareas con la nueva Secretaría. "Ellos van a ocuparse de la cuestión normativa y de desregulación", marcaron, desligándose de cualquier tipo de incongruencia en la nueva creación dispuesta por el jefe de Estado y con la firma del Jefe de Gabinete y los ocho ministros.

La cuestión de las reformas comenzó a tomar un curso cada vez mayor dentro de las declaraciones públicas de Milei. Días atrás, le aseguró en una entrevista a Bloomberg que enviará 4000 reformas al Congreso de la Nación en diciembre de 2025, luego de las elecciones de medio término: "Es el programa más ambicioso en la historia de la humanidad".

"No sólo voy a estar enviando las reformas que no me permitan pasar ahora, porque son 1000 reformas estructurales, sino que además voy a mandar las 3000 que tengo pendientes. Nosotros vamos a transformar la economía argentina".

"Con las 1000 primeras reformas estructurales que nosotros enviamos, en términos de libertad económica, Argentina hubiera pasado a convertirse en un país como Alemania, y hubiéramos entrado en ese sendero que nos hubiera hecho llegar a ser en 20 años una economía como Alemania", añadió.

"Pero ese no es mi objetivo final, mi objetivo final es tener niveles de libertad económica como los de Irlanda, y terminar siendo un país que hoy tiene un PBI per cápita 50% mayor que el de Estados Unidos. Ya le digo: todas las reformas que ahora no me dejen pasar, las voy a pasar a partir del 11 de diciembre de 2025 y las 3000 que tenemos pendientes también. Y seguiremos trabajando en más reformas", agregó el Presidente.