Milei busca inversiones: las condiciones de Wall Street para que lleguen los dólares

El presidente Javier Milei viajó a Estados Unidos y se reunirá con los dueños de las empresas más importantes del mundo. Expertos en mercados internacionales aseguraron que si bien esta agenda mejora el clima de negocios, no implicará una lluvia de inversiones en el corto plazo. La continuidad del cepo y la falta de acuerdos políticos del Gobierno funcionan como las principales trabas para la llegada de dólares.

Con el vuelo a San Francisco y los viajes previstos para junio, Milei se convertirá en el presidente con más salidas al exterior en el primer semestre de mandato. Sobre este punto, Javier Timerman, managing partner de Adcap, afirmó: "Un país como Argentina, que necesita tanta inversión para que la economía crezca, y tiene tanta dificiltad para mejorar su credibilidad, necesita de estos viajes".

En la misma línea, Marcelo Elizondo, presidente de la Cámara de Comercio Internacional (ICC Argentina), también ve como positivo el viaje: "Lo internacional en Argentina siempre estuvo infraponderado. Hoy los grandes líderes, desde Lula da Silva hasta Emmanuel Macron, son internacionales. Milei va a estar con empresarios que son más poderosos que jefes de Estado".

Milei se reunirá con los empresarios más importantes del mundo: Mark Zuckerberg, CEO de Meta, Sundar Pichai, CEO de Google y Timothy Cook, director ejecutivo de Apple.

Ante la consulta de si esto generará inversiones extranjeras, Timerman, trader con más de 20 años de trayectoria en Wall Street, opinó: "El día a día de estos empresarios es público, así que funciona como propaganda positiva para el país. Surge la pregunta de qué pasa en Argentina que hay un presidente que se junta con los líderes de la economía mundial. Ese es el primer paso para generar inversiones. Pero sería muy triunfalista pensar que solo por ir las inversiones llegan al otro día, generar un clima de negocios puede llevar una generación".

Por este motivo, las giras internacionales y las fotos en redes sociales no son el único aspecto para generar inversiones. Timerman opinó: "Los viajes mejoran la imagen de Argentina, pero también hay otras cosas que tienen que pasar para que lleguen inversiones, como la seguridad jurídica, y lo que los americanos llaman ownership, que haya acuerdos políticos y toda una sociedad dispuesta a acompañar el programa".

Y además, incluyó como factor fundamental para la llegada de inversiones el fin de las regulaciones cambiarias: "La salida del cepo es crucial, no hay país que pueda traer inversiones sin eso".

Inversores en modo "show me the money"

En tanto, Jorge Piedrahita, CEO de Gear Capital Partners, afirmó: "A todo el mundo inversor le agrada la dirección donde apunta Milei. Pero los inversores no se dejan engañar por el marketing. Ningún CFO pone u$s 500 millones por una foto con Elon Musk. Hacen análisis sin emociones, dicen "show me the money" y van a los números duros".

Piedrahita, CEO de una firma con sede en Nueva York que sigue de cerca los mercados emergentes, reveló que hay algunos detalles donde empieza a haber cierto ruido: "Cuando mirás el superávit fiscal hay contabilidad creativa. En la actualización de precios relativos parecen haberse quedado a mitad de camino. La oposición es dura y el Presidente no se muestra con tanta cintura. Después de 6 meses, empieza a haber preocupación por cuánto dura la luna de miel de la población con el ajuste y por qué no son capaces de sacar una ley, aunque sea diluida".

Por este motivo, Piedrahita consideró que hoy los únicos sectores donde podrían darse las inversiones son energía y minería, por ser sectores más proclives a tomar riesgos: "Por fuera de estos risktakers, no veo muchas inversiones llegando a Argentina. Con cepo la cantidad de inversiones que te van a llegar es limitada".

Tres pasos para que lleguen inversiones

Por su parte, Elizondo afirmó que el viaje en si mismo no es suficiente, y que deberían darse tres pasos para que se den las inversiones.

Primero, la estabilización. "Con 200% de inflación nadie invierte. Sorprende en el mundo la velocidad de la baja de 25% a 8% mensual, pero ahora la pregunta es si es sostenible", dijo. Segundo, la salida del cepo: "Nadie va a entrar si no podés llevarte las utilidades o importar tecnología". Y, por último, incentivos: "La ley bases, con el régimen de incentivo a las inversiones (RIGI) sería el ´postre´, el elemento que puede dar vuelta a un empresario de si invertir en un país o en el otro".

Si esto se diera, en los rubros donde Elizondo anticipa que se podrán ver inversiones son: minería, energía, infraestructura, bioeconomía y economía del conocimiento. Sin embargo, el experto en comercio internacional concluyó: "Sin que se concluya todo lo pendiente, los empresarios verán la gira como algo simpático, pero no tomarán decisiones".