Milei a los empresarios: "Me comprometo a sacarles el Estado de encima"

El candidato a presidente por La Libertad Avanza, Javier Milei, habló este jueves frente a empresarios en el Council of the Americas y además de llamar "héroes" a quienes "cran riqueza", prometió "sacarles el Estado de encima para que puedan poner de pie a la Argentina".

Milei se dirigió a los presentes con un discurso de 50 minutos en el que no abundaron los aplausos, pero en el que criticó fuertemente a lo que llama "la casta" y arengó a los empresarios sobre los "beneficios" de su propuesta política, la cual salió primera en las PASO hace dos semanas.

"Si ganan plata significa que ayudan al prójimo, aquellos a los que les va bien son benefactores sociales, ustedes tienen que poner de pie a la argentina, yo me comprometo a sacarles el Estado de encima", sostuvo el economista libertario durante su alocución.

En el cierre de la mañana del evento que organiza Americas Society, Milei les consultó a quienes se encontraban en el auditorio: "¿Por qué admiten una estafa de 25 mil millones por año de señoreaje en manos de unos delincuentes que deberían estar presos?", en referencia a los políticos.

Milei en el Council of the Americas

Al igual que en su discurso tras la victoria en las elecciones, el candidato libertario afirmó que "la justicia social es un concepto aberrante, es un robo, robarle a alguien para dárselo a otro tiene consecuencia sobre el deterioro de los valores y convierte a la sociedad en saqueadores", con una mención de este concepto en una semana en la que volvió a estar sobre la mesa.

También se abocó durante buena parte de su presentación a describir su plan de dolarización para "terminar con la inflación", el cuál puso como principal eje de un posible gobierno además de reafirmar la intención de "cerrar el Banco Central".

"En quince años de liberalismo va a haber para hacer negocios por todos lados, vamos muchachos, hay que aprovechar, siempre gana más el que entra primero que segundo", arengó a los empresarios el economista, quien se referenció en el sector privado y agregó: "Rompan los grilletes, quiebren la esclavitud mental, sean libres, no se dejen estafar, son los que les meten la mano en el bolsillo".

Las advertencias contra la dolarización de los economistas internacionales más prestigiosos

Sobre uno de los principales puntos de la mañana en la que se confirmó el ingreso de la Argentina a los BRICS, Milei, sin mencionarlo, aseguró que el "alineamiento de geopolítica es con Estados Unidos e Israel, no se debe negociar con comunistas, pero eso no significa que el sector privado no pueda comerciar con quien se le dé la gana".

"Les propongo que nos pongamos de pie y seamos grandes nuevamente", cerró, con una frase que referenció a Donald Trump en los Estados Unidos.