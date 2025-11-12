La foto del nuevo Gabinete de Milei, con Adorni y Santilli. El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, ausente por un viaje a Madrid por una conferencia que organizó el Banco Santander

El presidente Javier Milei tuvo una mañana de reuniones ministeriales este miércoles: primero convocó a su nueva Mesa Política conformada por sus alfiles de confianza, a la que ahora se sumó también el ministro del Interior, Diego Santilli, y luego reunió a su Gabinete para ponerse al día sobre el avance en la negociación con los gobernadores, que continuarán su curso esta semana.

Al primer encuentro, que comenzó a las 9.30, concurrieron la secretaria general de la presidencia, Karina Milei; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el asesor presidencial Santiago Caputo; y el recién jurado ministro del Interior.

Tras una hora de reunión, se sumó el resto de la cúpula ministerial a excepción del canciller Pablo Quirno, que emprendió su viaje a Estados Unidos, y el de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quien se encuentra de licencia por una intervención quirúrgica en la rodilla. La reunión de Gabinete en el Salón Eva Perón duró hasta el mediodía.

Los encuentros se dieron en medio del revuelo interno por la reestructuración del organigrama estatal, que culminó con cruces tanto en on y en off the record por parte de las altas esferas del Gobierno este martes.

La discusión surgió a partir del decreto de necesidad y urgencia (DNU) que modificó la Ley de Ministerios y podó la cartera de Santilli: puntualmente, el punto de conflicto fue la transferencia del RENAPER al ministerio de Seguridad.

Cristian Ritondo, mano derecha de Santilli y jefe de bloque del PRO en Diputados, se encargó de recordar en diálogo con la prensa, tras la jura del “Colo”, que la última vez que fue Seguridad tuvo a su cargo el organismo de identificación de personas fue durante la dictadura.

Como contó El Cronista, en el Gobierno aseguraron que en breve modificarán ese traspaso y lo devolverán a Interior para que lo controle Santilli, quien se quedó con un ministerio hiper reducido. Patricia Bullrich dijo en declaraciones radiales que fue un “error político”: ella pidió por Migraciones y le trasladaron ambas áreas. Desde Casa Rosada hablan de “corregir” el decreto, mientras que terminan de definir la versión final del reordenamiento para las próximas semanas. Nada está definitivo aún.

Aunque todavía no quedaron dilucidados los pormenores de su cargo, Santilli continuará con la agenda federal. Hoy a las 17 se verá con Rogelio Frigerio en Entre Ríos: se tratará de la primera visita oficial del amarillo como funcionario de Milei y se planea que lo repita también el fin de semana.

Mientras que este jueves recibirá al salteño Gustavo Sáenz en Balcarce 50, el viernes Santilli irá a Mendoza para reunirse con Rogelio Frigerio y el sábado a Neuquén para encontrarse con Rolando Figueroa. “Toda esta gira es de cara al Presupuesto; una semana a pleno”, calificaron desde su entorno.

De esta manera, a dos semanas desde que Milei lo designó como interlocutor con las provincias, Santilli habrá avanzado en contactos formales con 8 gobernadores . También tiene previsto, en el medio, organizar un mano a mano con el ministro de Economía, Luis Caputo, quien es quien deberá habilitar la billetera para llevar adelante los pedidos de los mandatarios provinciales.

El secretario de Hacienda, Carlos Guberman, fue tajante con los diputados sobre la inflexibilidad de la meta del superávit fiscal que fijaron en 1,5 puntos para la redacción original del Presupuesto. Él también participó del encuentro con el jefe de Gobierno, Jorge Macri, este martes, por el reclamo de coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires: no hubo avances significativos a la vista .

En tanto, en Diputados Menem continúa con las reuniones de “introducción a la tarea legislativa” para los diputados electos de La Libertad Avanza y en el Senado Bullrich avanzará este miércoles con más reuniones con los senadores e incluso mantendrá un mano a mano con la vicepresidente, Victoria Villarruel, el próximo viernes.