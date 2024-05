Mega proyecto de GNL: la alternativa al RIGI que planteará el peronismo y el futuro de las inversiones

Gran parte del peronismo en el Senado rechazará el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), uno de los capítulos de la ley bases. No buscarán hacerle modificaciones.

Según pudo saber este diario, el rechazo no pasa por promocionar inversiones, sino porque el RIGI no tiene ningún artículo de agregado de valor local. A cambio, propondrán reflotar el proyecto de ley GNL, para que pueda seguir adelante el mega acuerdo de YPF y Petronas, y darle el punta pié inicial a la industria del gas natural licuado en Argentina, donde las inversiones podrían llegar a los u$s 30 mil millones.

Así lo definió Mariano Recalde, senador de Unión por la Patria (UxP): "Estamos más para un rechazo del RIGI que para un régimen de incentivo distinto". En declaraciones a radio Futurock, agregó: "Nosotros proponemos volver a tratar la ley con beneficios para el GNL, que ya tuvo media sanción".

La propuesta alternativa del peronismo de rechazar el RIGI pero reflotar el régimen de promoción del GNL es para que pueda avanzar el acuerdo firmado en 2022 entre YPF y Petronas, la petrolera estatal de Malasia.

El plan de gran parte del peronismo hoy es rechazar el RIGI. Si bien se le podría incluir modificaciones, como agregado de valor, desarrollo de proveedores, exigencias de I+D, o menores beneficios tributarios y cambiarios, lo cierto es que eso hará que el proyecto vuelva a la Cámara de Diputados. Y, al ser Diputados la cámara de origen del proyecto, podrían decidir mantenerlo de forma original. Y eso sería, para el kirchnerismo, "la vuelta a un colonialismo del siglo XXI", según definió la exvicepresidenta Cristina Kirchner.



"El peronismo tiene que tener su propio RIGI", afirmó Hernan Letcher, expresidente de YPF Litio hasta diciembre pasado. Durante los últimos 4 años de Gobierno del Frente de Todos (FdT), hubo propuestas de regímenes con beneficios sectoriales: la ley de hidrocarburos, apenas llegó al Congreso, pero nunca se trató. La ley de litio apenas llegó a ser un borrador. Y finalmente, estuvo la ley de promoción del GNL, que en octubre del 2023 obtuvo media sanción de Diputados. Esa es la ley que el peronismo busca reflotar. Le falta media sanción del Senado y mantiene estado parlamentario.

Firma del memorándum entre YPF y Petronas, durante la gestión del expresidente, Pablo González

Proyecto GNL: qué se necesita para que salga

La ley GNL también tiene beneficios para grandes inversiones, pero sólo para este sector, y desde un mínimo de u$s 1000 millones, no u$s 200 millones como el RIGI. Además, no tiene retenciones cero, sino móviles, según el precio internacional del GNL. No tiene acceso total al dólar, sino hasta el 50% de las divisas. Y tiene un artículo específico de integración nacional.



La semana pasada, Horacio Marín, CEO y presidente de YPF, declaró: "Sin RIGI no hay GNL". En la actual conducción de YPF aseguran que son los beneficios del RIGI los que hacen competitivo poder exportarlo a un máximo de u$s 8 dólares. Aseguran que no hay "proveedores locales" para poder desarrollar los 2 barcos de 400 metros de licuefacción.

Del otro lado, Letcher, ex YPF, declaró: "Es mentira que Petronas pide el RIGI para invertir en GNL".

En la actual conducción de YPF ven con buenos ojos los avances técnicos realizados por la gestión anterior en el acuerdo con Petronas.

Tras la firma del memorándum entre YPF y Petronas en 2022, la compañía malaya publicó: "La decisión final de Inversión para los proyectos se tomará después de que se haya llevado a cabo una evaluación técnica y comercial diligente, respaldada por condiciones fiscales, legislación y políticas propicias".