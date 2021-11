Martín Cabrales: "Agregar mayores regulaciones a la economía no incentiva a la inversión, que es lo que necesitamos ahora"

"La única forma que tenemos de salir de esta crisis terrible que estamos viviendo es a través de la iniciativa privada. Los empresarios somos parte de la solución de este problema, no somos el problema, somos la solución", expresó Martín Cabrales, vicepresidente de Cabrales S.A., en diálogo exclusivo con El Cronista.

Sus declaraciones tuvieron lugar en un almuerzo organizado el jueves pasado por el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP) en el Hotel Alvear de Recoleta.

Allí, Cabrales destacó el proyecto de ley que contendrá el Programa Económico Plurianual para el Desarrollo Sustentable y aseguró que "cuanto más rápido y mejor lleguemos a un acuerdo sustentable con el FMI, eso nos va a permitir tener otro horizonte".

"Hace rato que necesitamos un plan y un rumbo económico", afirmó en referencia al programa plurianual. Y en ese sentido, remarcó: "Los empresarios y los argentinos en general lo que necesitamos son certezas. Vivimos un poco en la incertidumbre de no saber a dónde vamos. Yo creo que obviamente tiene que haber un plan y que tiene que ser consensuado con la oposición también".

El empresario argentino, dedicado a la industria del café, fue determinante a la hora de indicar qué es lo que debe hacer el Gobierno para mejorar la economía del país: "desregular, desregular y desregular" . De ese modo, categórico, además planteó que el sector empresarial lo que necesita esencialmente son "incentivos a la producción y a la inversión".



En lo que respecta al manejo que tiene el Gobierno con los empresarios, el vicepresidente de Cabrales S.A. comentó que "diálogo hay permanentemente". Sin embargo, opinó que "algunas medidas no son acertadas, como el congelamiento de precios".

"Yo creo que el tema de agregar mayores regulaciones a la economía no incentiva a la inversión, que es lo que necesitamos ahora" , manifestó. Y en ese eje enfatizó que lo que se necesita es mayor oferta, para lograrlo "tiene que haber mayor cantidad de fábricas y de empresas, y para eso hay que incentivar la producción y la inversión".

Al realizar un balance de la administración de Alberto Fernández, Cabrales sostuvo que es un Gobierno que tuvo que gobernar primero con la pandemia del coronavirus sumada a la "crisis económica fuerte" que azotaba al país desde los años previos.

"Todavía no hemos encontrado el rumbo, creo que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es algo urgente e importante porque no podemos vivir sin financiación -subrayó-. Argentina no puede estar colgada del mundo, sino que tiene que unirse al mundo. Yo confío en que en los próximos dos años las condiciones de vida de todos los argentinos y de la industria mejorará".