En esta noticia
Los jubilados recibieron una de las noticias más esperadas por el Gobierno: el pago del aguinaldo vendrá con aumento.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comenzará a liquidar los haberes desde el 8 de junio.
Cuánto cobran los jubilados en junio con aumento
Las jubilaciones experimentarán un incremento de 2,58% en las liquidaciones de junio, dato proveniente de la inflación registrada en abril.
Además del incremento por movilidad, los adultos mayores percibirán un bono de $ 70.000 que dejará la mínima en $ 473.397,63.
Cuánto cobro de aguinaldo en junio
Sumado a ambas buenas noticias, el ANSES pagará el aguinaldo en junio, el cual contempla el 50% de la mejor remuneración cobrada en los últimos meses.
Con el incremento por movilidad la jubilación mínima estará en $ 473.397,63, por lo que junto al SAC escalará hasta los $ 675.094,95.
Cuándo se cobra el aguinaldo en junio
ANSES publicó la fecha de cobro de junio en donde se liquidará el haber y el aguinaldo:
Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo
- DNI terminados en 0: 8 de junio
- DNI terminados en 1: 9 de junio
- DNI terminados en 2: 10 de junio
- DNI terminados en 3: 11 de junio
- DNI terminados en 4: 12 de junio
- DNI terminados en 5: 16 de junio
- DNI terminados en 6: 17 de junio
- DNI terminados en 7: 18 de junio
- DNI terminados en 8: 19 de junio
- DNI terminados en 9: 22 de junio
Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: 23 de junio
- DNI terminados en 2 y 3: 24 de junio
- DNI terminados en 4 y 5: 25 de junio
- DNI terminados en 6 y 7: 26 de junio
- DNI terminados en 8 y 9: 29 de junio