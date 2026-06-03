Los jubilados recibieron una de las noticias más esperadas por el Gobierno: el pago del aguinaldo vendrá con aumento.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comenzará a liquidar los haberes desde el 8 de junio.

Cuánto cobran los jubilados en junio con aumento

Las jubilaciones experimentarán un incremento de 2,58% en las liquidaciones de junio , dato proveniente de la inflación registrada en abril.

Además del incremento por movilidad, los adultos mayores percibirán un bono de $ 70.000 que dejará la mínima en $ 473.397,63.

Cuánto cobro de aguinaldo en junio

Sumado a ambas buenas noticias, el ANSES pagará el aguinaldo en junio, el cual contempla el 50% de la mejor remuneración cobrada en los últimos meses.

Con el incremento por movilidad la jubilación mínima estará en $ 473.397,63, por lo que junto al SAC escalará hasta los $ 675.094,95.

Cuándo se cobra el aguinaldo en junio

ANSES publicó la fecha de cobro de junio en donde se liquidará el haber y el aguinaldo:

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

DNI terminados en 0: 8 de junio

DNI terminados en 1: 9 de junio

DNI terminados en 2: 10 de junio

DNI terminados en 3: 11 de junio

DNI terminados en 4: 12 de junio

DNI terminados en 5: 16 de junio

DNI terminados en 6: 17 de junio

DNI terminados en 7: 18 de junio

DNI terminados en 8: 19 de junio

DNI terminados en 9: 22 de junio

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo