La UCR define la suerte de los cinco diputados que apoyaron el veto en medio de sus internas

Entre cuestionamientos internos al presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) Martín Lousteau y ruido tras la votación contra los jubilados en Diputados, se reunirá hoy la Convención Nacional del radicalismo para evaluar sanciones a los legisladores que se aliaron con Javier Milei y se auto dominan como "oficialistas del cambio"

El escándalo inició luego de que cinco legisladores radicales se fotografiaran junto al Presidente y dieran a conocer su cambio de opinión en cuanto a la reforma jubilatoria que otorgaba una mejora a los jubilados.

Los cinco diputados radicales Martín Arjol, Mariano Campero, Pablo Cervi, Luis Picat y José Tournier votaron en contra de la reforma y a favor del veto presidencial. De esta manera, sellaron su enemistad con el presidente del radicalismo Martín Lousteau y el titular de la Convención nacional, Gastón Manes, comunicó que buscarían su expulsión del partido.

Este sábado, Manes confirmó en una entrevista para CNN en Español que el día lunes se reunirían los 15 miembros de la Convención y se definiría allí el futuro de los cinco correligionarios.

"La mesa tienen gran voluntad de ser duros. Hay una molestia con estos dirigentes porque han puesto en tela de juicio el comportamiento de un partido que llevan 132 años y no merece estas miserias", indicó Manes y explicó que se les había advertido que esto sucedería si votaban con el oficialismo.



Además, Manes señaló que en declaraciones públicas estos diputados desafiaron a las autoridades del partido con "argumentos pobres" y "buscando beneficios personales y políticos".

Fuentes cercanas a Loustau habían adelantado a El Cronista que esta sanción iba a ser factible pero que dependería de los miembros de la Convención. En principio, la Convención podría votar hoy su suspensión y luego sería tarea del Tribunal de Ética definir su expulsión del partido.

Algunos de ellos, como el tucumano Campero, hace tiempo vienen trabajando enfrentado a las autoridades de su provincia y en sintonía con el Gobierno nacional, de la mano de Patricia Bullrich.



El presidente del Bloque radical en Diputados, Rodrigo de Loredo, acrecentó su distancia con Lousteau y lo acusó de dirigir al partido hacia un rumbo errático. "Creo que es errático el rumbo que le da a la conducción del partido, que excede ampliamente la figura de las personas, que excede ampliamente la figura de la Ciudad de Buenos Aires", sostuvo el diputado cordobés en declaraciones para Radio Rivadavia.

De Loredo se hizo reconocido desde el principio del mandato de Javier Milei por mostrarse paciente y querer darle tiempo al gobierno. "Cada vez que el gobierno nacional tuvo una actitud conservadora y volvió para atrás con el cambio que necesita la Argentina, yo tuve diferencias. Pero cuando tomó decisiones a favor del cambio, como el equilibrio fiscal, hemos acompañado", explicó De Loredo.

Además, aseguró que en la UCR deben ser "oficialistas del cambio" y selló su distancia con el jefe del radicalismo quién consiguió este jueves voltear el DNU de fondos reservados de la SIDE y aprobar la ley de financiamiento universitario contra los deseos del Ejecutivo.

De esta manera, se abrió una gran grieta de valores y posturas en la relación con Javier Milei que podría hacer tambalear la figura del presidente del radicalismo. "El partido tiene una historia y una cultura de comportamiento institucional que trasciende a las personas y a la Ciudad de Buenos Aires", espetó en una daga hacia Lousteau a través de la plataforma X.

El ministro de Defensa, Luis Petri, quien proviene del radicalismo se lanzó contra Lousteau y en defensa de los cinco legisladores: sostuvo que "no son dueños del partido". "La UCR no tiene propietarios. No tienen derecho a expulsar a Diputados radicales votados por la ciudadanía que venían en la boleta de Bullrich-Petri. Lousteau y los que hoy piden expulsiones perdieron la interna", desafío el ministro de Defensa que hoy es uno de los perfiles más prominentes en el mundo libertario.

No son dueños del partido. La UCR no tiene propietarios. No tienen derecho a expulsar a Diputados radicales votados por la ciudadanía que venían en la boleta de Bullrich-Petri. @GugaLusto y los que hoy piden expulsiones perdieron la interna.

Repesentamos a los millones de... — Luis Petri (@luispetri) September 15, 2024

Petri aseguró que representan a millones de afiliados y simpatizantes radicales: " BASTA al populismo y decadencia argentina, que reconocieron en Javier Milei la única posibilidad de salir del atolladero fracasos, de la desgracia del kirchnerismo para abrazar las ideas de la libertad, que son las que, desde los inicios de nuestro partido impulsaron Leandro Alem y Marcelo T. de Alvear".

Para Petri, el radicalismo nació como "defensor de las libertades individuales" y "la economía de libre mercado".

Por su parte, Gastón Manes se refirió a la creciente distancia del presidente de la UCR con sus correligionarios y aseguró que este "logró ascender a la presidencia por consenso el año pasado". "Cuando fue elegido en diciembre del año pasado fue elegido en un acuerdo político que hoy muchos no están respetando. Hay que reflexionar si esto no atenta contra la unidad partidaria", indicó.

En este sentido, señaló que el presidente de la UCR votó solo en cuanto a la Ley Bases y sus correligionarios jugaron con el gobierno nacional. "Muy probablemente a fin de año definamos en una convención plenaria dónde está parado el radicalismo. En mi criterio no puede acompañar un gobierno como Milei que es lo opuesto en los principios", cerró.

La división de los radicales en el Congreso durante la presentación del Presupuesto

En un Congreso casi vacío, el presidente Javier Milei dio un discurso para presentar el Presupuesto 2025 con ausencia de las principales fuerzas opositoras. El propio Martín Lousteau había adelantado que no concurriría al Congreso para escuchar al mandatario pues la Comisión de Presupuesto y Hacienda pertenece a la Cámara Baja.

Lo propio hicieron sus compañeros de bloque: ningún senador radical concurrió a la presentación del presupuesto.

Por parte de los Diputados, el legislador Martín Tetaz estuvo presente como parte de la Comisión de Presupuesto y al llegar al Palacio Legislativo reclamó en contra del veto a las jubilaciones y en favor del financiamiento universitario.

Sin embargo, otro cantar fueron los diputados Monti y Campero. Ambos se dejaron ver en un video publicado por el diputado del PRO Damián Arabia y aseguraron estar con "expectativas".

Ya estamos junto a @mariano_campero y @franmmonti en el Congreso esperando al Presidente @JMilei que va a presentar el presupuesto 2025. pic.twitter.com/rsA3hCL3KS — DAMIÁN ARABIA (@DamianArabia) September 15, 2024

"Ya estamos en el recinto, esperando que llegue el presidente a anunciar el presupuesto 2025, con Mariano Campero de Tucumán y Francisco Monti de Catamarca, Mucha expectativa ¿No?", le preguntó Arabia retóricamente a los dos diputados.

Campero aseguró que la presentación era "muy importante" porque será "el primer presupuesto que presente un presidente y con equilibrio fiscal que es uno de los objetivos del plan económico".

"Clave para la planificación del año que viene saber que recursos se van a votar y a dónde se van a asignar", concluyó Monti.