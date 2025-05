La "Paz Armada" de Karina y Caputo, la "mano negra" de Macri y el dilema de la marca LLA

Que el Triángulo de Hierro que conforman el presidente Javier Milei, su hermana Karina Milei y el asesor plenipotenciario Santiago Caputo mantiene sus diferencias en cuanto a cómo proyectar a La Libertad Avanza en la Argentina no es nuevo. Y esto se evidencia con el movimiento de sus fichas políticas en la antesala de este súper domingo electoral y la lectura y consecuente estrategia en cada distrito que pueden o no correr en paralelo y las internas subsecuentes que se suceden.

Lo que subyace de fondo es cuan complementarias son hoy estas diferencias mientras se expande LLA y en qué punto pueden desencadenar un cisma si empiezan a molestarse respecto a la forma final que debe adoptar el mileísmo y sus ideas. Por ahora, no parece ser un obstáculo en la fase actual de expansión si bien tampoco pueden evitarse por completo los inevitables roces cuando el carril es estrecho y se disparan mutuas acusaciones sobre operaciones.

Las encuestas, con todos los asteriscos que se abren acerca de su capacidad para detectar los climas subterráneos de la sociedad, marcan una constante desde principios de año: el impacto de los traspiés de la Casa Rosada es diferenciado cuando se evalúa a Javier Milei y el gobierno de La Libertad Avanza. Es cierto que una parte de la erosión se traslada de manera irremediable al mandatario pero todavía retiene un núcleo de confianza sólido que no difiere demasiado de su piso en los primeros dos turnos de 2023.

Dicho en otras palabras, el TMAP (Todo Marcha Acorde al Plan) que tanto invocan en redes es más que una sigla sobre la que busca reconfirmar el rumbo el Gobierno para reconceptualizar cualquier dato adverso: es un credo sobre el que se afirman los convencidos para sostener el liderazgo de Javier Milei y sus ideas. Y en esta última palabra radica la clave para interpretar gran parte de los movimientos.

La última semana, lo dijo la misma Karina Milei: "Q ueremos que nuestras ideas sigan más tiempo de lo que pueda estar el President e", trazando por primera vez un horizonte de temporalidad que va más allá de la Constitución. En ese punto coinciden con Santiago Caputo, que también lee la ofensiva del Gobierno en términos de batalla cultural y subordina el resto de las variables a ese eje rector. Porque es lo único que puede consolidar al Presidente para surcar las turbulencias previsibles y los errores no forzados.

Donde discrepan ambos vértices es en los medios. Y allí ingresan otras variables en la ecuación, en los sondeos que no se publican ni se comparten, y que sin dudas incidirán en los armados del 26 de octubre porque ya tienen su impacto a nivel local, en las elecciones desdobladas. No es fácil hallar referentes locales que potencien la marca de La Libertad Avanza, sobre todo en términos de ideas.

Incluso, se da un fenómeno a la inversa en algunas provincias: a lgunos de los nombres que se sondean se neutralizan con la intención de voto de La Libertad Avanza, en lugar de potenciarse. Uno de los lugares donde se ve este fenómeno es en Corrientes, que en 2025 tiene la particularidad de ser una de las dos provincias que afrontará una elección ejecutiva además de legislativa, por su calendario alternado con Nación. La otra es Santiago del Estero.

En la provincia de Gustavo Valdés, todavía no se fijó una fecha, pero se rumorea que puede ser entre fines de agosto y comienzos de septiembre porque cualquier balotaje, veinte días más tarde, aproximaría peligrosamente la elección a las nacionales. Allí la presidenta de LLA es Laura Marcoré, ungida por Karina Milei. Pero el nexo cotidiano con Buenos Aires es el diputado nacional Lisandro Almirón, su pareja.

No obstante, es el senador correntino Camau Espínola quien mide mejor en los sondeos de forma individual, pese a que el Kueidergate no le resultó gratuito. Luego de una reunión con Lule Menem en Casa Rosada, Almirón y Marcoré recibieron la orden de converger con Camau, el autonomismo federal, los liberales y hasta el exoficialista Pedro "Pirucho"Cassani, en el denominado "Grupo Alondra", para construir una sola opción que quiebre la hegemonía del radical Gustavo Valdés.

El problema es que las encuestas marcan una particularidad: cuando se confronta las marcas LLA con Vamos Corrientes -el mandatario también debe apostar por un delfín pero podría ser cabeza de lista legislativa-, la alianza libertaria se aproxima a la opción oficialista en intención de votos. Pero cuando se la asocia a Espínola o cualquier otro referente del Grupo Alondra, en vez de apalancarse mutuamente, se restan.

La marca sigue asociada al Presidente pero no transfiere su potencial a los comicios locales. Incluso, en algunos casos donde los pretendientes ya habían sido identificados con otros espacios en el pasado, incluso presenta dificultades para ensamblar. Y no es el único lugar donde descubrieron esta particularidad.





La "grieta" entre Santiago Caputo y Karina Milei: estrategias dispares

En el primer súper domingo electoral de 2025, en el que convergen cuatro elecciones provinciales no hay una sola LLA en competencia. En Chaco, el partido se sumó a una alianza con el gobernador local, Leandro Zdero, como parte del armado oficialista. En Salta y Jujuy, por su parte, los libertarios van como oposición a Gustavo Sáenz y las paralelas de Karina Milei y Las Fuerzas del Cielo que a menudo avanzan por caminos distintos tocaron sus puntas. En todos estos casos, los gobernadores fueron funcionales al Gobierno nacional en el Congreso.

También es el caso de San Luis, donde ni siquiera está presente LLA. O mejor dicho, lo esta pero desdoblada porque la interna en la provincia puntana se saldó con la salomónica cautelar interpuesta por el apoderado nacional, Santiago Viola, para que nadie pueda usar la marca. Así hay una alianza bajo el rótulo de "Viva la Libertad, carajo" y otra con el divergente nombre de "Tercera posición" con el violeta tradicional y el león característico como símbolo.

El duelo abierto entre el diputado nacional Carlos D'Alessandro -promovido por Karina Milei para montar el partido que obtuvo la provisoria local una semana después del plazo- y la senadora Ivana Arrascaeta junto al empresario Rodolfo Negri, su pareja, terminó por anular mutuamente a las dos patas que buscan asociarse a Milei. Allí no desembarcaron embajadores de Karina o Santiago Caputo ni nadie del Gobierno nacional.

Todas estas provincias en conjunto, apenas suman el 8,36% del padrón nacional. Más allá de la impronta provincial que los cuatro gobernadores buscaron garantizarle a las elecciones al desdoblarlas de las nacionales previstas para octubre, será difícil alcanzar una lectura unificada de los resultados desde una óptica nacional por las estrategias dispares del Gobierno.

"¿ Por qué algunas provincias sí y otras no ?", consultó El Cronista con varias terminales políticas conectadas con Santiago Caputo y Karina Milei. La conclusión es que, si bien ambos persiguen un fin similar, las estrategias difieren porque sus arquitectos no conciben de igual modo cómo moldear la construcción política capaz de llevar a La Libertad Avanza hasta el próximo nivel. Y eso pareciera tener una raíz de base para la cual el vehículo que se elija puede ser en algún momento un obstáculo.

Incluso emergen discrepancias en los subniveles de unos de los dos pilares sobre los que se construye la consolidación del mileísmo por medios mucho más tradicionales. " Los Menem le secuestraron el nombre del partido cuando lo inscribieron en La Rioja hace unos años y le hicieron creer a Karina que hacía falta armar una fuerza nacional cuando ya estaba instalada la marca de LLA como frente ", comentó a El Cronista un referente nacional que se alinea con esta estrategia, pero no con la táctica.

Según su visión, le resta margen de maniobra al mileísmo para ubicarse en el centro de la derecha y aglutinar la representación de todo el espectro, desde los liberales y conservadores a los anarcocapitalistas.

En el otro despacho, el de Santiago Caputo, piensan en términos de "movimiento" con La Libertad Avanza como el vehículo de algo mayor. " Apoyamos las ideas sin especular con los resultados electorales" , comentó este fin de semana un hombre del primer círculo de Las Fuerzas del Cielo a este medio. " No creo que choquemos con el armado del partido. Nosotros elegimos ir donde vemos que esas ideas tienen más arraigo y potencial ", terció.

Durante la última semana, una delegación de influencers, referentes y diputados vinculados a Las Fuerzas del Cielo -con Daniel "Gordo Dan" Parisini y Agustín Romo a la cabeza- fueron noticia por participar de actos proselitistas en Salta y Jujuy. La diputada María Emilia Orozo (LLA), vinculada a este espacio, y el senador Ezequiel Atauche, se posicionaron al frente de las campañas en sus provincias. Pero en el partido dirigieron el índice hacia el referente salteño Alfredo Olmedo y el diputado jujeño Manuel Quintar como los responsables de posibilitar esa incursión.

Sin embargo, la expedición no cayó del todo bien en toda el ala karinista que sembró dudas sobre el verdadero objetivo detrás de la movida. "¿ Ahora me van a decir que porque viajaron cuatro tipos al norte van a ganar una elección? A mí me parece que se quieren montar a un resultado en Jujuy y Salta mientras que en los otros lugares de peso, les jugaron en contra a Romina Diez y Nicolás Mayoraz fomentando a (Amalia) Granata, en Santa Fe, o no atacan a fondo a (Ramiro) Marra como debieran en la Ciudad para ayudar a (el candidato karinista Manuel) Adorni ", lanzaron ante la pregunta de este medio.





La "mano negra" de Macri

" Santiago no está metido en el armado electoral. Sí es el estratega político de Milei pero no está metido de lleno en la campaña ", lo excusan sus escuderos. Del otro lado, descreen: la Provincia de Buenos Aires sigue siendo la madre de todas las batallas. Aunque el último episodio de Ficha Limpia sembró la incógnita respecto a cómo impactaría ello en un acuerdo con el PRO, en Casa Rosada reaseguran que no está en duda. Pero sigue sin responder la pregunta del millón: qué forma final adoptará.

La pulseada tiene su correlato hacia el interior de la fuerza libertaria, una vez más, con los dos vértices del triángulo. H oy pareciera no haber diferencias respecto a la idea que una alianza con el PRO debe darse incluyendo nombres dentro de la lista libertaria pero la confección de esas listas desató toda una serie de roces donde una parte del Gobierno ve la mano de Mauricio Macri palanqueando para romper.

"Karina no habla con Macri... ", deslizó con cierta malicia en un chat privado un libertario junto a la instantánea capturada al asesor presidencial y el titular del PRO en la última cena de la Fundación Libertad.

"A los Menem, solo le importan meter gente en listas que no les importa a nadie. Nosotros necesitamos fortalecer al Presidente en el Congreso. Mejorar la representación o, al menos, tener gente que no nos patee en contra, que nos banque los vetos, como hace ahora el PR O", insisten del lado de Caputo. Pero lo cierto es que la pelea bonaerense terminó por visibilizar la batalla entre los alfiles de uno y otro lado. La Provincia de Buenos Aires representa al 37% del padrón nacional, el triple que el caudal que ponen en juego este domingo las cuatro provincias del centro y norte del país.

La disputa por el PAMI local con el desplazamiento primero de una militante local de Las Fuerzas del Cielo, Marina Biaggio, la intervención pública del "Gordo" Dan en su apoyo y la remoción posterior del representante del partido en la unidad de gestión previsional vinculado al titular de LLA en la Provincia, Sebastián Pareja, emergió como una clara señal que la lucha por los espacios de poder no es monopolio de un sector. En las oficinas vecinas a los involucrados lo leen como una antesala de la definición electoral y quién tiene el visto bueno final.

" Están jugando a las escondidas y de acá solo se puede salir con más política. El problema es que nadie dice qué quiere. ¿Quieren que se corra Karina del armado o que corra a alguno de sus armadores? ", se quejó el mismo referente que libertario que ve la mano el hacer del expresidente Macri moviendo sus fichas.

Tras una reunión en Casa Rosada entre Santiago Caputo y Karina Milei, la tregua se resolvió con el nombramiento ahora de un embajador de Las Fuerzas del Cielo al frente del PAMI, el escritor y militante Joaquín Ojeda. Pero esta suerte de "paz armada" promete no haber agotado todas las tensiones, al menos en los sucesivos niveles.

Pareja, armador designado por Karina en la Provincia, buscó equilibrar el revés con una foto en la que se lo ve reunido con el presidente del PRO bonaerense, Cristian Ritondo. La noche anterior había mantenido una charla de dos horas con Diego Santilli, sin foto. Y avanzó luego con la afiliación de las y los diputados bullrichistas que habían mirado del PRO a LLA el año pasado tras el pase de la ministra.

En el entorno del asesor estrella retrucan que su meta sigue focalizada en expandir las fuerzas del cielo, no pensando solo en una campaña sino para llevar el mensaje de Milei a cada rincón del país. Que no les interesan las aventuras municipales y que "u na cosa es correr en una elección donde no tenés chance, como Santa Fe, y otra cosa es llevar el mensaje a todo el país" .

Adelantan que después de Jujuy y Salta, seguramente vayan a otros destinos provinciales para apoyar en los lugares que Caputo quiera mostrar que está de acuerdo con ese armado. En el calendario, las próximas elecciones fuera del AMBA en el horizonte son las del 8 de junio en Misiones, la tierra de Carlos Rovira y el origen de todas las disputas políticas de la última semana tras el revés de Ficha Limpia. Allí los libertarios se fracturaron en tres y le allanaron el camino al oficialismo local.

Así y todo, en lo que refiere a la tregua bonaerense, el mojón de oreja llegó unos días después con el nuevo desembarco de una delegación de Las Fuerzas del Cielo en las tierras de la discordia, para un acto encabezado ayer vez por el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, y Tonio, uno de los participantes del streaming libertario de La Misa, que conduce el "Gordo Dan".

No fue ninguno de la primera línea pero la bandera de Las Fuerzas del Cielo ondeó en el territorio conquistado. Y Biaggio, la denunciante que desencadenó todo el entuerto entre los vértices del Triángulo de Hierro, estuvo allí sentada, en primera fila.