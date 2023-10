La brutal advertencia de un histórico de la UCR contra los jóvenes que voten a Milei: "Aguántense y a la..."

El debate político en Argentina se volvió cada vez más intenso a medida que se acerca el balotaje del 19 de noviembre. Las tensiones al interior de Juntos por el Cambio, la coalición opositora, llegaron a su punto culminante con respecto a la elección entre Sergio Massa y Javier Milei. Entre las voces que tomaron una posición en este debate, se encuentra Luis "Changui" Cáceres, un destacado dirigente histórico de la Unión Cívica Radical (UCR).



Cáceres, apodado "Changui," ha sido una figura emblemática en la política argentina. Su historia como militante radical se remonta a su juventud, cuando se involucró en el movimiento secundario y universitario, convirtiéndose en miembro fundador del Movimiento Universitario Reformista Auténtico (MURA), precursor de Franja Morada. Además, Cáceres fue uno de los organizadores del encuentro en la Laguna Setúbal en 1968, donde se creó la mítica Junta Coordinadora Nacional. A lo largo de su carrera, ejerció varios cargos partidarios, incluyendo convencional tanto a nivel nacional como provincial.

En el contexto actual, donde Juntos por el Cambio se encuentra en medio de un debate sobre si respaldar a Sergio Massa o a Javier Milei en el próximo balotaje, Cáceres se dirigió a la audiencia en una entrevista a la radio Lt9 de Santa Fe con fuertes palabras dirigidas a los jóvenes que apoyan a Milei.

"Si los jóvenes quieren volver a vivir esa experiencia, de qué se tire gente viva, de los aviones al río, de qué te encontrés al día siguiente de que tus compañeros de estudio aparecieron muertos, teóricamente suicidados, colgados por un alambre de fardo en alguna seccional como la Cuarta de la Policía de Santa Fe, o flotando en la Laguna Setúbal, que no eran de tu sector político, pero que eran compañeros tuyos de la facultad, que convivías con ellos y tomabas un café todos los días," expresó Cáceres en tono enérgico.

El histórico dirigente radical no escatimó en detalles al recordar los horrores de la última dictadura militar en Argentina, en obvia a alusion a la negación de Milei de la cifra de 30,000 desaparecidos y a la candidatura de Victoria Villarruel, una defensora de militares condenados por crímenes de lesa humanidad durante ese oscuro período de la historia argentina.

"Si quieren sentir la experiencia de una picana en las pelotas, o las mujeres de una violación que no pueden impedir, o de que les arrebaten los hijos y no saben a dónde los van a llevar a parar, bueno, si no te la creen, si la quieren vivir, si no quieren tener en cuenta lo que los veteranos vivimos y no queremos para las nuevas generaciones. Y bueno, muchachos, hay un viejo planteo que dice que es imposible ayudar a quien no se ayuda a sí mismo. Por lo tanto, si no se quieren ayudar, muchachos, hágan la experiencia. Aguántense la picana, aguántense la cana, aguántense los garrotazos, aguántense los tiros y a la puta madre que los parió," concluyó Cáceres.

Las palabras de "Changui" Cáceres suman confrontación al ya acalorado debate en el seno de Juntos por el Cambio, con líderes como Mauricio Macri y Patricia Bullrich apoyando a Milei, mientras que la UCR y referentes como Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal, se han manifestado neutrales.