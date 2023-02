Julio De Vido le dio una sentencia definitiva al Frente de Todos

El ex ministro de Planificación Federal de Néstor y Cristina Kirchner, Julio De Vido, criticó con dureza el gobierno del presidente Alberto Fernández al afirmar que está "finalizado" y que "no tiene rumbo".



"El Frente de Todos está finalizado. Cuando no gobierna ni (Juan Domingo) Perón ni (Néstor) Kirchner, vos no podés decir 'no me interesa conducir el partido´. Hay que hacerlo y hoy no hay conducción", argumentó el ex funcionario en declaraciones radiales.

Si bien destacó que fue un "hito sacar a (Mauricio) Macri", De Vido criticó la falta de un "un programa político concreto" en 2019 y agregó: "Es un gobierno que no tiene rumbo. Dice una cosa y hace otra, y son todos tira títulos".



"Ahora estamos en una especie de novela que ´si vamos, si la convencemos o no la convencemos (a Cristina Kirchner), si quiere o no quiere'", sostuvo el ex diputado nacional. "La realidad es que no hay un plan de liberación nacional. Este país está totalmente cooptado y en un proceso de entrega que no tuvo solución de continuidad aun después de que lo sacamos a Macri", concluyó De Vido, que cumple con una prisión domiciliaria por la Tragedia de Once.