¿Javier Milei será papá? La bomba que explota previo a las elecciones

En las últimas horas Javier Milei cerró su campaña en el Movistar Arena de la ciudad de Buenos Aires, donde estuvo acompañado por Fátima Florez. Ambos ya no ocultan su amor y coinciden públicamente en que se encuentran en su mejor momento, pero recientemente apareció un rumor que los involucra. ¿La actriz está embarazada?

En las últimas horas el diputado nacional le bajó la persiana a su campaña en el microestadio situado en Villa Crespo. Allí ingresó al ritmo de "Panic Show", la popular canción de La Renga que transformó en su tema representante, y saludó enérgicamente a cada uno de los militantes que pasaban cerca de su humanidad.

Al momento de subirse al escenario un asistente dirigió su mirada hacia una platea lateral y el político entendió la indirecta: era donde se encontraba su gran amor, que le tiró besos y movió los brazos en señal de aliento mientras de su boca salía un cariñoso " te amo ".

La imagen dejó en evidencia que atraviesan un gran presente, aunque mucho más elocuente es el rumor que apareció en el ambiente por estas horas. La encargada de hacerlo público (o de viralizar aún más) fue Marina Calabró, quien habló del tema en el ciclo radial de Jorge Lanata y aportó información chequeada por los mismos protagonistas.

" ¿Está embarazada? ", interrogó el periodista, a lo que la comunicadora respondió, contundente: " No Jorge, no afirme, pero ayer estaba viendo A la tarde y me encuentro con la versión que dio Diego Esteves y Luis Ventura ". Entonces, Rolando Barbano, compañero de equipo, le consultó: " ¿Podemos decir que está un poquito embarazada? ", dándole pie a Marina a soltar la bomba: " Claro, sería así ".

" A veces, no necesitamos más que dos datos para atar cabos y construir una verdad. Esto es simple. Diego (Esteves) tenía la info que Fátima había tenido una indisposición y ahí saltó Luis (Ventura) y gritó ‘se los dije que se venía un embarazo´ ", agregó.

Luego, la hermana de Iliana procedió a contar que ella intentó ponerse en contacto con Fátima para obtener alguna declaración contundente sobre lo que se está diciendo, pero la humorista no le respondió. " Yo les voy a exponer los datos con los que contamos. El primero, le escribí a la señora Fátima Florez y me clavó el visto. El tema es que ella suspendió su agenda laboral. Le dije la verdad a Fátima pero si no estaba viendo a Mazzoco, le conté todo. Me clavó el visto ", explicó.

Luego, aseguró que se contactó con el candidato a presidente de La libertad Avanza y que este sí le dio una respuesta. " Le escribí a Javier Milei y le pongo ‘dicen que puede estar embarazada Fátima'. Y él me contesta: ‘¿están locos?' ". Para finalizar, Marina dejó en claro que el rumor sigue en pie porque ninguno de los protagonistas de la historia le contestó. " No tenemos confirmación aparente ", sentenció Calabró.