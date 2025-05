Interna en un sector mimado por el Gobierno: se pelean para no criticar a Milei

Mientras toda la expectativa está puesta en los anuncios de medidas para estimular el uso de los dólares que los argentinos tienen ahorrados fuera del sistema, estalló de manera inesperada una fuerte discusión entre los principales actores del sector minero por la falta de aprobaciones de grandes proyectos de inversión, la fuente definitiva de divisas con las que el Gobierno aspira a resolver la inestabilidad cíclica de nuestra historia y en el mejor de los casos generar un modelo de desarrollo sostenido.

Todo comenzó con una frase de Marcelo Álvarez, el encargado de asuntos públicos de la empresa Barrick, muy a contramano del optimismo general durante el último encuentro del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) esta última semana. Los empresarios habían aplaudido el paso de todo el equipo económico en una señal más de acompañamiento del establishment a la gestión actual. Pero a la pasada sus palabras hicieron mucho ruido.

"Con el RIGI no alcanza ", sorprendió el ejecutivo antes de hacer un llamado al desarrollo de la infraestructura para que se concreten los planes de inversión del sector minero, una de las esperanzas para el ingreso de dólares de las próximas décadas de la mano de la extracción de oro, plata y sobre todo cobre y litio.

El Régimen de Incentivos de Grandes Inversiones, con ventajas impositivas y cambiarias para grandes proyectos es la apuesta para la aceleración de desembolsos que muevan la economía y en especial generen un fuerte flujo de dólares a lo largo de los años. Conseguir dólares es el objetivo crucial de esta etapa del plan económico. Ya llegaron los de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Están intentando que salgan los del "colchón". Pero todo es un puente hasta que se supone arriben los de la explotación de los recursos naturales de la mano del RIGI.

El programa de incentivos se aprobó no sin polémica en junio del año pasado. Se reglamentó en agosto. Los requisitos se terminaron de especificar en octubre. Cada proyecto presentado, de más de u$s 200 millones, fue anunciado por el ministro de Economía, Luis Caputo, en su cuenta de X. Incluye beneficios impositivos incluso mayores a los que tienen otros programas similares de la región. Es la principal política oficial proinversión. Pero aparecen dificultades .

El planteo de Álvarez fue simple: a 5000 metros de altura como mínimo hay que tener rutas para movilizar la producción. Si la Cordillera tiene metales a ambos lados y Chile ya tiene la infraestructura lista, las multinacionales van a poner plata en el país trasandino y no en la Argentina. Álvarez dijo que le da igual si las obras las hacen desde el Estado o con esquemas de participación privada, pero lo cierto es que si no están hechas los proyectos no arrancarán de este lado .

Su mensaje fue una bomba en el corazón de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), que el propio Álvarez supo presidir en dos períodos consecutivos. Roberto Cacciola, actual titular de ese sello corporativo con 200 miembros, se sacudió en la silla del auditorio del IAEF y no daba crédito a lo que oía. "Barrick no es toda la minería argentina y es más, ni siquiera es socia de la entidad", se despachó ante El Cronista .

Reconoce, de todos modos, que es cierto que haría falta que el Estado ponga en marcha algún tipo de proceso para mejorar y desarrollar fundamentalmente las rutas nacionales y los ferrocarriles, pero no lo incorpora como un factor que esté frenando el avance de los planes de negocios.

Según la CAEM, ya se han presentado siete proyectos mineros para gozar de los beneficios del RIGI y la expectativa es que sea inminente el anuncio de las primeras aprobaciones. La semana que viene se desarrollará la exposición Arminera 2025 y en el sector tienen la expectativa de que allí algún funcionario sorprenda con el OK para alguno de los más avanzados. En el evento esperan asistencia récord, con más de 25 mil participantes entre el martes y el jueves, donde asistirán 9 gobernadores y habrá más de 300 stands.

Sin embargo, la ansiedad que generaron las palabras de Álvarez tienen un apoyo en la realidad. De los 13 proyectos presentados para el esquema RIGI hasta ahora sólo 3 tienen la venia oficial y todos tienen algo en común: la participación fundamental de la petrolera estatal YPF.

Además, están en la fila un proyecto petrolero de Techint y la inversión de u$s 360 millones de la metalúrgica de Sidersa en San Nicolás, que, según estimaban en las últimas horas, podría recibir la aprobación bastante pronto.

Las demoras no sólo se deben a que algunas empresas mineras exigen más infraestructura o incluso cambios regulatorios como la modificación de la ley de glaciares para hundir el dinero. También hay problemas de la propia ineficiencia estatal de la administración de Javier Milei que entorpecen el desarrollo.

Por ejemplo, todos los ejecutivos que hablan con el secretario de Minería, Luis Lucero, o el encargado de coordinación de la secretaría de Energía y Minería, Daniel González, aseguran que complica todo el hecho de que intervengan 16 áreas de la administración para dar el visto bueno de cada proyecto.

A su vez, otra traba habitual son las dudas de varios responsables de distintas reparticiones a la hora de poner la firma para que avancen los expedientes. Tal temor incluso podría hacer que alguno de los proyectos hasta se caiga. Toda una paradoja: los problemas de la burocracia en el andar de un gobierno anti Estado.