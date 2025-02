Intendentes peronistas reviven un viejo enfrentamiento con nuevos condimentos

La disputa entre un grupo de intendentes peronistas del sur del conurbano no para de escalar y, ahora, incluye un nuevo capítulo que puede ser leído como parte de otra historia, una que se inició apenas unos días en el seno del pan-peronismo.

Jorge Ferraresi es el intendente de Avellaneda que, después de años de firme alineamiento con Cristina Fernández de Kirchner y de ser ministro de Hábitat del gobierno de Alberto Fernández , ha migrado y "construye" en favor del liderazgo de Axel Kicillof.

Del otro lado de esta pelea que recrudece una vez más no se encuentran, por caso, dirigentes del PRO o de La Libertad Avanza, sino otros jefes comunales y políticos del kirchnerismo camporista.

Con el lanzamiento del Movimiento "Derecho al Futuro" (MDF) , el conflicto volvió a encenderse. Pero, en concreto, el distanciamiento se generó hace más de un año y sólo sabe incrementarse conforme pasa el tiempo.

Años atrás, el jefe Comunal de Avellaneda puso a dirigentes de su riñón en las listas de concejales en Quilmes y Lanús con la venia de los dirigentes locales, Mayra Mendoza y Julián Álvarez. Pero en diciembre de 2023, cuando la quilmeña y el lanusense comenzaron a formar sus gabinetes, Ferraresi pidió mayor participación de su espacio por haber colaborado con la victoria electoral en esos distritos.

Desde ese momento en adelante, todo fue desencuentro. Los intendentes que responden a Máximo Kirchner se negaron y Ferraresi partió los bloques de peronismo en los Concejos Deliberantes de Quilmes y Lanús. Además se hicieron habituales los actos proselitistas del avellanedense "de visitante" en los que lanzaba críticas explícitas a sus dos colegas.

Mendoza y Álvarez, por su parte, iniciaron una campaña para integrar el directorio del puerto de Dock Sud y le reclamaron a su colega que comparta los fondos de esa entidad para reparar las calles de sus distritos que, según afirman, se rompen por el trajín de los camiones que circulan con destino a la terminal.

Además, en Avellaneda impulsan al senador Emmanuel Santalla para disputarle la intendencia en ese lugar. Hace pocos días, la céntrica avenida Mitre del municipio de Ferraresi amaneció con banderas, pasacalles y afiches que destacaban la figura de Santalla y de Cristina Fernández de Kirchner.

Sr. gobernador @Kicillofok, en el día de ayer escuché a su ministro de Gobierno decir que el nuevo espacio político que lanzó "no es para dividir sino para multiplicar" y que "contiene a muchos compañeros que no estaban contenidos en ningún lado".



He visto, además, que uno de... — Julián Álvarez (@aJulianAlvarez) February 25, 2025

Hoy, finalmente, Álvarez publicó una nota para reclamarle al gobernador Kicillof que, como se dice en la jerga política, ordene a Ferraresi. La excusa fue, claramente, el lanzamiento de la agrupación MDF que tiene como animador al jefe comunal de Avellaneda. En La Cámpora confesaron que el nuevo "movimiento" kicillofista no cae bien, por lo que el reclamo puede ser leído -también- en clave de esa disputa interna.

El lanusense, a través de las redes sociales, le señaló a Kicillof que Ferraresi integra su espacio y que es el responsable que, "hace poco más de un año, rompió el bloque de concejales de Lanús, como lo ha hecho en otros municipios peronistas"