Empresarios buscan alternativas para reactivar la obra pública: las variables en juego

En el marco del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI), los referentes del Grupo de los 6 (G6) buscaron estrategias para compensa el millonario vacío que dejó el Estado, al retirar las partidas presupuestarias para obra pública a lo largo de todo el país.

Durante la apertura, Javier Bolzico, titular de la Asociación de Bancos Argentinos; Natalio Mario Grinman, de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios; Gustavo Weiss de la Cámara Argentina de la Construcción; Nicolás Pino, de la Sociedad Rural Argentina y Daniel Funes de Rioja de la Unión Industrial Argentina, analizaron la coyuntura actual y las posibilidades que abre el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI)

Además, Cristian Jerónimo de la Confederación General del Trabajo (CGT) y Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) expuso el efecto de la problemática de la obra pública en la pérdida de más de 100.000 empleos en el último año.

"Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza mantienen un cierto nivel de inversión en infraestructura, pero obviamente insuficiente frente a las necesidades globales del país", reflejó Weiss y aseguró que "las empresas que tienen una fuerte impronta de obra pública nacional están pasando un mal momento, complicadas, endeudadas y con problemas de pago".

En cartera

Entre los principales proyectos que demandan sectores estratégicos, en petróleo y gas la construcción de oleoductos, gasoductos y obras complementarias exigen 2.100 millones de dólares; a esto se suma el proyecto de GNL Petronas - YPF al que se destinarán u$s 200 millones en noviembre y para el largo plazo, la construcción de barcos requerirá u$s 55.000 millones.

En petróleo, la producción de más de 1,2 millones de barriles por día, permitirá exportar u$s 20.000 millones y en gas, u$s 2.300 a Brasil por año mientras que el proyecto GNL Argentina redundará en alrededor de u$s 15.000 millones a partir de 2027.

Sobre el sector eléctrico destacaron la necesidad de mejorar la red de distribución ; la propuesta para ampliar la red y bajar los costos de la generación apuntó a un mecanismo de estampillado para financiar el 100% de las obras, por u$s 10.000 millones en un plazo de 10 años.

La minería, según los analistas, se encuentra en un "momento único", por la oportunidad de ingresar al mercado mundial en plena transición energética con cobre y litio . La cartera que elaboró la Cámara empresaria (CAEM) totaliza los u$s 33.000 millones hasta 2030, para el desarrollo de plantas en zonas de montaña, conexiones y obras transversales como ferrocarriles y rutas.

Entre las herramientas se evalúan regalías, esquemas público-privados con las provincias y adelanto de contratos de largo plazo en el caso de los ferrocarriles.

Luego de escuchar más iniciativas vinculadas a caminos rurales, transporte, logística, agua y saneamiento y vivienda , los especialistas en finanzas analizaron las limitaciones y oportunidades para reactivar grandes obras.

Limitaciones y ventana

"El ejercicio que nos toca es aprender de lo que el mundo ha resuelto hace mucho tiempo ", dijo Adrián Cosentino, de Orson Capital y agregó que en la agenda argentina se parte de tres consideraciones interesantes: la cantidad de infraestructura pendiente, la capacidad instalada del sistema financiero y mucha institucionalidad gremial - empresaria.

"El desafío es conectar la oferta con la demanda", resumió y anticipó que en conjunto con una provincia del país se está trabajando en la creación de un bono de infraestructura y aseguró "el mercado está para financiar activos de calidad".

Francisco Gismondi, gerente General de Adeba, aseguró que "hay muchos recursos y muy buena voluntad" pero marcó algunas limitaciones para la creación de instrumentos financieros para el desarrollo de la construcción.

En ese sentido, apuntó a los recursos económicos, la propia estructura física y la liquidez disponible ya que "es un sistema con mucho potencial, pero pequeño". Por otro lado, marcó como "el gran problema" el largo plazo : "la falta de moneda es muy relevante y sin una moneda firme es complejo prestar a largo plazo".

A esa situación agregó un problema de regulación ya que no se puede prestar dólar al que no los genera. Este es un punto que Adeba está conversando con las autoridades del Banco Central para lograr que se adecúe a la necesidad que muestra el mercado.

"Hoy los bancos tienen más dólares de los que pueden prestar", dijo Gismondi y explicó que se busca que las grandes empresas de la construcción sean tomadas como exportadoras. "Aunque no haya exportación detrás, se parece y si la empresa resiste una devaluación se podría ofrecer una parte del financiamiento en dólares".

Otro mecanismo que se evalúa es prestar dólares "reales". "Hoy los bancos prestan dólares pero físicamente te llegan pesos, hacia la unificación, sería un gran avance poder prestar dólar real, pero hoy no es posible", explicó.

En línea, Manuel Oyhamburu, de la BCBA, señaló que los limitantes no están ni en el mercado ni en las instituciones sino en la balanza comercial. "Argentina requiere u$s 25.000 millones de infraestructura durante 10 años mientras se estima que u$s 280.000 millones están afuera del sistema".

Desde una mirada internacional Verónica Raffo, del Banco Mundial y Luis Guzmán, del Consejo de Políticas de Infraestructura Chile, describieron la mirada de largo plazo y la mejora en la calificación de riesgo como un "ventana" de oportunidad que permita movilizar flujos.

"Es importante que vengan empresas de afuera pero también se puede combinar capital y los bancos tienen un rol por cumplir, por ejemplo, dar garantías", dijo Guzmán en relación al incentivo que requieren activos que no tienen ancla en la exportación