Torres desafió a Caputo con un inédito trueque fiscal para bajar regalías

Rogelio Frigerio, Nacho Torres y Martín Llaryora participaron de un panel donde lanzaron propuestas y dardos al gobierno nacional en la previa de que hablaran el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente Javier Milei. "Terminemos las falsas dicotomías, le pido a Nación que haga lo propio y dejemos de discutir pavadas por redes sociales", dijo el gobernador de Chubut al público de empresarios y políticos.

Esto se dio durante el panel "Una mirada desde el centro de nuestro país" en el 42° Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF). Allí los tres gobernadores se expresaron en favor de una reforma tributaria y un reordenamiento de la obra pública.

Asimismo, hicieron énfasis en la necesidad de acuerdos con Nación sobre qué responsabilidades iban a corresponder al Gobierno libertario y cuáles a los Ejecutivos provinciales. En este contexto, Nacho Torres cerró con broche de oro su disertación en la que primero preguntó si el ministro Luis "Toto" Caputo estaba ya en la sala de conferencias y al recibir afirmativas soltó una bomba.

"Con Toto podríamos exportar más de lo que se está exportando. La provincia se compromete a bajar cuatro puntos de regalías al combustible no convencional, que representa una tercera parte de los ingresos de la provincia, si Nación se compromete de bajar cuatro puntos de derechos de exportación al convencional", desafío el chubutense ante una reacción sorprendida del público.

En este sentido, remarcó que hay que terminar con "las falsas dicotomías" y agregó otro pedido para Nación: "Que haga lo propio y dejemos de discutir pavadas por las redes sociales". "Hay que despojarse de la soberbia y el alcahueterismo", afirmó el chubutense.





Reforma tributaria: qué dicen los gobernadores

Los gobernadores calificaron la reforma tributaria como "una deuda pendiente". "La discusión es una reforma fiscal que le quite el pie de encima al trabajo y salir de la matriz distorsiva y centralista", remarcó Torres.

Para el gobernador de Córdoba es necesaria una reforma de "segunda generación". Asimismo, remarcó un pedido permanente que tiene la provincia que es la baja de retenciones. "Pagamos retenciones y no se coparticipan, los productores cordobeses lo pusieron a favor de Argentina. Es milagroso que el agro pueda competir castigado por las retenciones, hay que hacer una discusión federal", indicó el gobernador peronista.

Entre aquellos impuestos que se deben volver a discutir, el cordobés calificó al impuesto a los ingresos brutos como un "pésimo impuesto". "El que quiere invertir paga cero impuestos en Córdoba". E indicó que es necesario un sistema fiscal más simple y con una rebaja impositiva que sea de común acuerdo con todas las provincias y municipios.

"Si la discusión es con chicanas la Argentina no avanza, los gobernadores hemos tomado medidas para entender que las provincias tienen que ayudar al país", sostuvo Llaryora.

A su turno, Frigerio aseguró que la salida del país pasa por "crear condiciones para que se genere riqueza". Y añadió: "Para eso tenemos que cambiar la política impositiva, normas laborales . En el primer caso de la política impositiva hay que darle alivio fiscal a quienes generan trabajo, no es cuestión de pasarse la pelota". Para el entrerriano, la discusión es cómo se financia el crecimiento y en eso "están más lentos".

"Hay que discutir cómo se dividen o reparten los recursos. Recursos que estaban seteados para un Gobierno nacional que se ocupaba de muchas más cosas que las que se ocupan hoy", señaló Frigerio y finalizó al indicar que "hay una discusión pendiente".





Obra pública: qué es la deuda de infraestructura

Llaryora advirtió que no puede haber competitividad sin infraestructura y por lo tanto es necesario para desarrollar el país. "Hay algunas cosas que no pueden ser hechas por los privados. Hoy está de hecho en manos de los gobernadores, pero no nos han pasado los recursos, como decía Nacho", indicó el Cordobés.

Las provincias reclaman desde hace 17 meses que el Gobierno nacional redistribuya las partidas correspondientes a la obra pública que se paralizó y que quedó bajo el tutelaje de los mandatarios provinciales. "Hay una reflexión a hacer una relación provincia-nación. Chubut es una provincia minera, la explotación del shale gas es insipiente. Hay que lograr las condiciones para que haya una exploración no convencional", dijo Torres.