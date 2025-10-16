Durante su participación en el 61° Coloquio de IDEA, Horacio Marín, CEO de YPF, trazó, ante El Cronista, una hoja de ruta ambiciosa para el futuro energético del país. “La competitividad es clave. Y en YPF lo tenemos muy desarrollado”, afirmó, antes de revelar las proyecciones de exportación para 2031: “Siempre hablábamos de 30.000 millones, ese es el objetivo que ponemos en YPF y no lo modifico, pero los números que nos están dando ahora pueden dar entre 40, 45 y 50.000 millones. De hecho, 50 da, pero queremos ser cautos".

Marín subrayó que estos valores dependen del precio internacional, pero aun con prudencia, representan una contribución “extraordinaria” a la macroeconomía argentina. “Es más que un campo del 2024, bastante más. Diría que bastante, porque de 30 está saliendo el campo, esto estaríamos casi en los 50”, comparó.

El ejecutivo también destacó el impacto del contexto político en la apertura de mercados: “Las empresas extranjeras que quieren invertir en Argentina ven un cambio. Cuando fui tanto a Europa como a Asia a abrir mercados para el GNL y a conseguir socios, que ya los conseguimos, la gente hablaba de cambio en Argentina y de la figura del presidente. Y eso sí abrió los mercados".

Finalmente, Marín reivindicó el rol de YPF como motor de innovación y resultados: “La competitividad, el cambio tecnológico y los resultados extraordinarios son nuestro honor. Todos los días festejamos los resultados que tenemos, pero siempre queremos llegar mucho más arriba. Porque al final del día, el objetivo es que Argentina exporte más de 30 mil millones de dólares en energía".