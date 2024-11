Los puntos clave que debe contemplar la licitación, según los gobernadores

Javier Milei oficializó el llamado a licitación pública nacional e internacional para privatizar la "Vía Navegable Troncal" que, de concretarse, dejará afuera al Estado por 30 años de la gestión y el mantenimiento. Los gobernadores del llamado bloque Región Litoral que comprende a Corrientes, Misiones, Santa Fe, Entre Ríos y Chaco habían reclamado injerencia en las decisiones que tuvieran que ver con el curso conocido popularmente como Hidrovía , ¿Cuáles son los puntos que analizan los gobernadores?

La decisión del gobierno quedó confirmada este miércoles con la publicación de la Disposición 34/2024 en el Boletín Oficial para "llamar a licitación pública nacional e internacional por el régimen de concesión de obra pública por peaje en el marco de la ley 17.520 y sus modificatorias, para la modernización, ampliación, operación y mantenimiento del sistema de señalización y tareas de dragado, redragado y mantenimiento de la Vía Navegable Troncal".

La misma disposición señala que el área comprende "entre el kilómetro 1238 del Río Paraná, punto denominado Confluencia, hasta la Zona de Aguas Profundas Naturales, en el Río de la Plata exterior, hasta la altura del kilómetro 239,1 del canal Punta Indio, por la vía del Canal Ingeniero Emilio Mitre y el Río Paraná de las Palmas, Río Paraná Bravo, Río Paraná Guazú, Río Talavera, Río Paraná-Océano Atlántico".

La norma establece, además, que la fecha de cierre de presentaciones de ofertas será el día 29 de enero del 2025 a las 12 y la apertura de sobres será el día 29 de enero del 2025 a las 13.00 horas. Este procedimiento se realizará a través del portal Contratar





El pedido de los gobernadores

Según anunció el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, los pliegos se harán a "riesgo de los empresarios" y aseguró que es el resultado "del diálogo y trabajo conjunto con usuarios y provincias que utilizan la vía (Buenos Aires, Entre Rios, Santa Fe, Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones)".

Fuentes allegadas al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, afirmaron en diálogo con El Cronista que el Gobierno nacional tomó "algunos puntos" de los que ellos habían sugerido. Sin embargo, indicaron que aún estaba "bajo análisis" lo presentado por el Gobierno nacional.

En el acta de conformación del bloque de gobernadores "Región Litoral", los estados signatarios acordaron procurar "la participación de la Región Litoral en la formulación y ejecución de las políticas del Mercosur que le afecten", así como la "participación de los gobiernos municipales de la Región en la formulación y ejecución de las políticas regionales".

Esta tarea estará a cargo de la Junta de Gobernadores -por seis meses estará presidida por Gustavo Valdés- que quedará facultada además para "decidir y aprobar los programas de desarrollo sostenible económico, productivo, logístico y social de la Región Litoral, evaluar su ejecución, dictar las decisiones necesarias para su conducción, negociar y firmar acuerdos".

Uno de los puntos más importantes, que pidieron incansablemente los gobernadores de la Región Litoral de Argentina fue que se les incluya en las concesiones y obras de la Hidrovía. Los mandatarios provinciales consideraron que es fundamental que participen en las decisiones, ya que tienen un conocimiento específico que no tiene el Gobierno Nacional.

Las provincias pretenden decidir e influenciar sobre el armado de las obras, descentralizado del Gobierno nacional y de esta manera evitar situaciones como las que están viviendo algunas localidades de esas regiones. Del lado del gobierno de Javier Milei relativizan esta potestad.

Una de estas situaciones se da por ejemplo en la ciudad entrerriana de Victoria, que se encuentra frente a Rosario y en la cual los dragados mal realizados taponaron las entradas de agua afectando a la población.

El gobierno de Santa Fe quiere discutir, además de una licitación por dragado y balizamiento, una tarifa competitiva que aplique realmente al plano internacional y otras cuestiones como la seguridad.

"No nos quedamos con esa mirada corta de estos tres temas, estos tres puntos. Primero, no es solo el balizamiento y el dragado y el peaje. Si no, nos quedamos con obviamente un interés privado muy particular de solo extraer granos y de llevar los granos", había dicho el ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, en diálogo con este medio hace algunos meses.

Las provincias de la Región Litoral querían evitar sobre todas las cosas repetir la experiencia del gobierno de Alberto Fernández, que creó un comité que nunca tuvo operatividad efectiva.

Además, este punto había sido enfatizado por el presidente Javier Milei en sus reuniones con distintos bloques de gobernadores. Particularmente la que mantuvo con los radicales, donde estuvieron Pullaro, Zdero, Valdés y Sadir. Allí los mandatarios del litoral enfatizaron que presentaron el tema de la hidrovía como algo esencial para el desarrollo de sus respectivas provincias.

Según consultó El Cronista con fuentes calificadas de la cartera de Francos, el documento de 180 páginas que aún no está publicado con el llamado a licitación contiene algunos puntos que los gobernadores sugirieron. "Hubo un diálogo con los gobernadores, pero no es que hay un punto en específico que dieron ellos, se incorporaron cosas", indicaron a este medio.





Los gobernadores y la dilatación del Presupuesto 2025

Los gobernadores dialoguistas presionan por conseguir un dictamen del Presupuesto 2025 y amenazan con un dictamen propio de no conseguir acuerdo en los cinco puntos que reclaman pero con pocas chances de implementarlo.

En un contexto de tensión, el presidente de la Comisión de Presupuesto, José Luis Espert, suspendió la reunión de esa comisión que estaba programada para las 15 horas. Esta es una semana clave, ya que mañana se vence el plazo que tienen ambas cámaras para dictaminar porque a fin de mes finaliza el año parlamentario.

" Tiene que haber presupuesto para la calidad institucional que necesita la Argentina y ese mensaje impacta de manera trasversal en el impuesto país y los mercados, de los consensos para garantizar la gobernabilidad. Sería un error que no haya presupuesto. Hay que entender que se está negociando, se banaliza planteos pero se está pidiendo que se contemple en el presupuesto lo que establece la ley ", dijo el gobernador de Chubut, Ignacio "Nacho" Torres en diálogo con La mañana de CNN, por CNN Radio.

En este contexto, se acrecienta la distancia entre los gobernadores y Javier Milei. Según trascendió, los gobernadores de Juntos por el Cambio (JxC) -impulsados por el mandatario chubutense-reclaman cinco puntos.

Estos son: las deudas por las cajas previsionales no transferidas; devolución del 1,9% de los impuestos coparticipables que financiaban la ahora disuelta AFIP; la distribución del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que el Ejecutivo no usa; el financiamiento de la compensación del Pacto Fiscal de 2017 y la coparticipación del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL)

Esto puede ser difícil ya que el gobierno nacional sigue aplicando una política de intransigencia que genera un fuerte malestar entre los gobernadores radicales y del PRO y dentro de sus respectivos bloques.