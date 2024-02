¿Golpe a la dolarización? La soja y el maíz sumarían u$s 3500 millones menos de lo esperado

La caída de los precios internacionales de la soja y el maíz recortan la proyección de ingreso de divisas en unos u$s 3500 millones desde que el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció el programa económico con ancla fiscal, a mediados de diciembre.

Según estimaciones de la consultora especializada FyO, la merma sostenida en los precios de los principales commodities recortó el ingreso de divisas estimado en unos u$s 2200 millones para la soja y en u$s 1300 millones para el maíz. Ambos cultivos registraron caídas de en torno al 10% en el último mes, en los mercados internacionales. "Partimos de una base de unos u$s 35.000 millones, entre soja y maíz", según el analista Nicolás Sesnich.

Exportadores comienzan a perder ventajas por la brecha cambiaria: ¿apuntan a una nueva devaluación?

Tarifas: el Gobierno refuerza el ajuste con la recomposición de la luz, pero posterga la suba del gas

Analistas internacionales advierten que China podría reorientar parte de sus compras hacia Brasil, que, además, expandió su frontera agrícola, adelantó su cosecha y comenzó a embarcar porotos y harina de soja hacia el continente asiático en un volumen mayor al de hace un año.

Baja sostenida

El ciclo bajista de precios comenzó en noviembre. Desde esos precios tope, los valores de referencia cayeron casi 15%. FyO estimó una caída que llega a los u$s 4500 millones.

Las ventas todavía no arrancaron y la facturación viene muy por debajo del promedio, según FyO.

Así y todo, el agro se recuperará de la histórica sequía de la campaña pasada y llegará a rendimientos cercanos al gran desempeño de 2022. Según la Bolsa de Buenos Aires, la cosecha de maíz llegará a los 56,5 millones de toneladas y la soja aportará otros 52,5 millones. La Bolsa de Comercio de Rosario estimó, para la zona núcleo, una mejora en la producción de soja de 1,5 millones de toneladas respecto de las previsiones del inicio de la campaña, en octubre.

De acuerdo con especialistas, la ola de calor y cierta falta de precipitaciones de estos días podría moderar la expectativa en cuanto a cantidades, pero no de manera significativa. "Pasó una semana sin lluvias y la soja no afloja: el 90% de la de primera sigue entre excelente y muy buena", describió la Bolsa de Rosario.

El gran desempeño de Brasil impacta en los precios, que vuelven a mínimos desde agosto de 2021 (es decir, antes de la invasión de Rusia a Ucrania) en la Bolsa de Chicago.

Recuperación parcial

Con esa referencia, el economista Fernando Morra, de Suramericana Visión, afirmó que la valorización de la cosecha quedará muy por debajo de esa "pérdida" de u$s 22.000 millones registrada el año pasado, que surgía de aplicar los precios internacionales a la caída de la producción por la sequía. "Argentina estaría recuperando solo u$s 15.000 millones", escribió en X.

Según la consultora Suramericana, de Martín Guzmán, el ingreso de divisas será u$s 7000 millones inferior al de la campaña pre sequía.

El ex viceministro de Martín Guzmán afirmó que las exportaciones de los principales complejos agrícolas (principalmente, Soja y Maíz, pero también Trigo, Girasol y Cebada) rondarán los u$s 34.000 millones. Medida en toneladas, la campaña será similar a la de 2021/22, pero quedará lejos del récord de precios de entonces, cuando el ingreso de divisas alcanzó los u$s 41.000 millones.

Es cierto que se superarán con holgura los magros u$s 19.000 millones de la última campaña, pero, con estos precios, los ingresos quedarían incluso debajo de los u$s 36.000 millones del ciclo previo.

Retenciones

El Ministerio de Economía de Luis Caputo previó una recuperación de recaudación por retenciones del orden del 0,7% del PBI, a los que esperaba sumar medio punto más del Producto por la suba de derechos de Exportación, que bloqueó el Congreso. Para Morra, la recaudación por los tributos a las exportaciones estará en torno a ese 0,7%. El Gobierno no explicitó si ya descontaba la baja sostenida de precios internacionales, que recién comenzaba, en sus estimaciones.

Economía armó un corsé para llegar a la cosecha gruesa con un tipo de cambio oficial algo casi fijo. Mientras tanto, el Banco Central acumuló reservas de forma sostenida, gracias a la devaluación (que aceleró liquidaciones del agro, la minería y otros sectores) y a la administración de las importaciones con pagos en cuotas del flujo y la consolidación del stock de deuda.