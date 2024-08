Germán Kiczka prófugo: qué se sabe hasta ahora del diputado de La Libertad Avanza acusado de pedofilia

Un nuevo audio revela que el diputado de Misiones Germán Kiczka, acusado de integrar una red de pedofilia y quien está prófugo de la Justicia, estuvo en Puerto Iguazú, y se suma a lo informado por una testigo que confirmó que lo vio en un hotel.

Según informó la Justicia, hay dos audios que son importantes para la causa ya que en uno de ellos se escucha al diputado concretando su plan de fuga hacia la ciudad cercana a la Triple Frontera con Paraguay y Brasil.

"Rami, ¿cómo andás? Che, Rami, te hago una pregunta: ¿yo me podría ir una escapada mañana para allá y me preparás una pieza? Pero en el hotel económico, el que está allá en el centro. Me voy solo y me quedaría un par de días. No te preocupes por el tema de gastos y eso. Yo solo quiero que me consigas una pieza. Confirmame así me voy mañana a la mañana y después ya hablamos y te cuento un poquito toda esta movida", dice en uno de los audios.

El otro pertenece a una mujer que dijo haberlo visto en un hotel: "Ese señor vino un día. Era un freak. Germán Kiczka. Vino, se quedó una noche, desayunó y se fue. Me acuerdo que lo puse en la 27, pero hace un rato ya".

Kiczka es buscado de manera intensa desde el jueves 22 de agosto luego de que la legislatura provincial haya aprobado por mayoría su desafuero, lo que derivó en un allanamiento en Apóstoles para detenerlo, algo que no se concretó ya que se dio a la fuga.

Frente a este escenario, la Justicia solicitó a la Interpol un pedido de captura nacional e internacional, sumado a intensos operativos para dar con el acusado.

Con lo obtenido, los investigadores creen que el diputado y su hermano fueron hasta Iguazú y de allí se fugaron hacía algún país vecino.

Las acusaciones contra Kiczka iniciaron meses atrás, tras una investigación iniciada en Estados Unidos, cuando autoridades especializadas en cibercrimen encontraron material de pedofilia con imágenes de pornografía infantil, incesto y zoofilia, además de chats comprometedores.

Germán Kiczka prófugo: qué dijo el Gobierno sobre el diputado de La Libertad Avanza acusado de pedofilia

El vocero presidencial, Manuel Adorni, habló sobre la situación de Kiczka, y reclamó la "pronta detención" del acusado de integrar una red de pedofilia.

En la habitual conferencia de prensa, el vocero planteó: "Se está encargando la justicia. Ojalá que actúen rápido, efectivamente se lo ubiquen y paguen por lo que presuntamente ha hecho porque es una aberración total".

"Procuramos su pronta detención y que la justicia avance y juzgue que es a lo que apelamos", sostuvo el funcionario luego de que el juez en lo Penal N°4 de Apóstoles, Miguel Faria, indicara que que "se allanó su vivienda y no fue hallado. Está prófugo", agregó el portavoz.

Germán Kiczka prófugo: qué dijo Pedro Puerta, excompañero en La Libertad Avanza

Por su parte el diputado Pedro Puerta, compañero de banca de Kiczka, se desligó de él y expresó: "No tengo nada que ver con él. Me resulta completamente asqueroso, y nunca imaginé que a mi lado se sentaría alguien con tales acusaciones".

El diputado provincial misionero Pedro Puerta (a la izquierda) era compañero de bancada del prófugo Germán Kiczka. (Foto: NA)

"Cuando surgió la noticia del allanamiento, le dimos un par de horas para que se explicara. No podíamos ignorar la gravedad de la situación, por lo que pedimos su renuncia de inmediato. No permitimos que nadie se esconda detrás de fueros", añadió Puerta en diálogo con el medio El Dopolis.