Elisa Carrió recargada: dijo que Javier Milei es un producto del kirchnerismo y que no votaría a Mauricio Macri

Reapareció Elisa Carrió y con un aporte a la interna de Cambiemos. La líder de la Coalición Cívica y cofundadora de Juntos por el Cambio, el espacio que llegó a la presidencia a Mauricio Macri, dijo que "no caben dudas" de que el ex mandatario buscará un segundo período, aunque aclaró que no lo votaría en 2023. Y se mostró muy crítica de Javier Milei, a quien calificó como una consecuencia de la debacle educativa del kirchnerismo.

Carrió también apuntó contra Cristina Kirchner y acusó a la vicepresidenta de "golpista".

Elisa Carrió: "Yo no votaría por Macri"

"Macri escribió un libro que se llama Primer tiempo. Él piensa como el fútbol, donde hay segundo tiempo. Quiere el reconocimiento y tiene todo el derecho de hacerlo. Pero no sé en qué espacio político va a estar", señaló en una entrevista con LN+.

Carrió remarcó que "las personas son irrelevantes" y que "lo que importan son las ideas". En esa línea, aclaró: "No sé a quién voy a votar. Yo no votaría a Macri, aunque está en todo su derecho de presentarse ".

La ex legisladora recordó, no obstante, que fue la "única persona que lo acompañó durante todo su gobierno".

"Fui la única que lo apoyé. Lo acompañé en el búnker y al otro día salí sola a pelearme con todos los del Pro para decir 'todavía tenemos más'. Estuve hasta el último día de la derrota", subrayó. Y agregó: "Mauricio jamás puede decir que yo no fui la persona que más lo acompañó. No en los buenos momentos, sino en los peores. Pero voy a seguir peleándome con él, como siempre a los gritos. Él lo va a entender, porque los ingenieros son cerrados, pero de lógica entienden".

Elisa Carrió: "Milei es producto de la educación kirchnerista ideologizada"

Carrió también se despegaró de Javier Milei y su proyecto presidencial, pese a los contactos del economista libertario con Mauricio Macri.

"Es un emergente del cansancio, la bronca, y de la ausencia de formación de las generaciones jóvenes", disparó. Y añadió: "Es el mayor fracaso de la educación kirchnerista ideologizada" .

En esa línea, la ex diputada observó: "Si vos tenés una escuela donde no enseñás la historia de la humanidad, los horrores de la dictadura y el mesianismo, tenés a chicos criados en una idea de libertad posmoderna que te vacía".

Y continuó: "Se vive en la idea del goce permanente. Ha desaparecido la figura simbólica del padre. Esa figura debe permitir el deseo, pero, al mismo tiempo, imponer límites".

Para Carrió, el proyecto del legislador de La Libertad Avanza no cumple con esa premisa. "Esa figura no puede ser Milei, por su inestabilidad. Él está tan indefenso como otros. Se nota que en su carácter es tan inestable como lo son quienes lo siguen", amplió.

Cristina Kirchner: golpista como "Chacho" Álvarez y Julio Cobos

Carrió no tuvo contemplaciones con la actitud de la ex presidenta Cristina Kirchner hacia el actual mandatario Alberto Fernández.

"Así como (Julio) Cobos fue golpista de Cristina y Chacho (Álvarez) fue golpista de (Fernando) de la Rúa, Cristina es golpista de Alberto Fernández", lanzó.

Y continuó: "Tenemos una vicepresidenta golpista. Porque en un sistema presidencial, el vicepresidente acompaña o se calla, pero no puede impugnar permanentemente la institución presidencial como ella lo hace".

"Nadie conduce hoy a la Nación, ni Alberto ni Cristina", continuó. Y apeló a "los liderazgos responsables", para "acompañar y conducir a la Nación hacia una elección libre y disputada, donde se elijan las próximas autoridades".