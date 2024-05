Francos explicó por qué Milei lo eligió y confirmó la llegada de Sturzenegger al Gabinete

Guillermo Francos habló por primera vez tras su designación como nuevo jefe de Gabinete en reemplazo de Nicolás Posse y consideró que su llegada al cargo se debe a que Javier Milei "se dio cuenta que con la política argentina se le hace complicado, no la entiende".

"El Presidente entendió que mi posibilidad de diálogo es mayor", explicó esta mañana en diálogo con radio Rivadavia.

El funcionario dejará el Ministerio del Interior y tomará las riendas de la jefatura de Gabinete tras la renuncia de Posse por pedido de Milei. Hoy a las 10.30 dará una conferencia de prensa en el Salón Héroes de Malvinas de la Casa Rosada.

"Para aquellos que dicen que el Presidente no se da cuenta, digo que el Presidente me elige porque se da cuenta que con la política argentina se le hace complicado porque no la entiende, tiene diferencias; y yo tengo una posibilidad mayor de dialogar. De ahí viene mi propuesta. Venía en el Ministerio del Interior y ahora hay que coordinarlo con los equipos de gobierno", exlicó esta mañana en diálogo con Radio Rivadavia.

"Ese es el rol que me ha asignado a mí. Yo con el Presidente me llevo bien, no quiere decir que me lleve bien en todo. Puede haber diferencias, no hay que coincidir en todos los temas. Mi función es dar mi visión y escuchar la del Presidente, y por supuesto el que manda es el Presidente, como en cualquier sistema democrático y republicano como el argentino", precisó sobre su nueva función en el gabinete de Milei.



Sobre la continuidad de José Rolandi, quien fue el número dos de Posse, Francos destacó que realizó un "trabajo extraordinario" en las conversaciones para que la Ley Bases avance en el Congreso, por lo que deslizó que lo mantendrá en el cargo.

"Algunos de los cargos seguramente continuarán y otros cambiarán. Tenemos que analizar la gestión", advirtió.



Guillermo Francos, el nuevo jefe de Gabinete de Javier Milei

Francos, sobre la llegada de Federico Sturzenegger al Gabinete





Por otro lado, consideró que la llegada de Federico Sturzenegger al Gabinete -que todavía no tiene cargo designado- será "una incorporación importante" por su trabajo en miras de "simplificar" el Estado.

"Va a ser ministro, todavía no está definido el nombre. Va a tener que ver con la desregulación, pero lo que [el Presidente] quiere es incorporar al Gabinete a una persona que sea capaz de analizar la desregulación y discutir el Gabinete", adelantó.