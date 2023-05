Formosa: quiénes son y por qué están peleados los dos candidatos a destronar a Gildo Insfrán

Este 25 de junio se llevarán a cabo las elecciones a gobernador en la provincia de Formosa, donde Gildo Insfrán, que lleva las riendas del ejecutivo provincial desde 1995, buscará su octavo mandato consecutivo.

Los otros dos principales candidatos son Fernando Carbajal, diputado nacional de Juntos por el Cambio, y Francisco Paoltroni, un "outsider" que se presenta bajo un partido propio.

Carbajal pertenece a la UCR y antes de entrar en política fue juez federal subrogante de Formosa. Cobró notoriedad a principios de la pandemia de COVID-19 ya que firmó resoluciones para permitir el ingreso de "varados" a la provincia, en oposición a las reglas de cuarentena que regían en el momento.

Fernando Carbajal

En 2021, decidió dejar el poder judicial e ingresar en la política partidaria, donde fue el primer candidato a diputado de JxC por la provincia norteña y junto a su coalición consiguió un buen segundo lugar con el 41,38% de los votos, contra el 57,81% del oficialismo. Ahora, como candidato a al ejecutivo provincial, quiere superar esos números y terminar con la gobernación más longeva del país.

Paoltroni, por su parte, es un productor agropecuario que pasó a ser una figura pública en 2021, cuando ofreció ayuda financiera a formoseños que vivieran o trabajaran fuera de la provincia para que vuelvan a votar. Según él, estaba dispuesto a contribuir con los viáticos de 120 mil formoseños con tal de que tengan la posibilidad de emitir su sufragio, una medida que planteó explícitamente en contra del oficialismo.

Francisco Paoltroni

Ese mismo año anunció que formaría su propio partido con el fin de terminar con el largo mandato del gobernador. Hace pocas semanas cobró notoriedad nacional porque, cuando lo estaba criticando, Insfrán dijo la frase "los porteños son unos reverendos hijos de su madre", que causó reacciones y expresiones de repudio por parte de diversas figuras de la oposición nacional.

Tensión entre los dos opositores

Los dos principales candidatos opositores, entre quienes en un momento se vislumbró una alianza, hoy tienen una relación tensa y con acusaciones cruzadas. Fernando Carbajal habló con El Cronista y explicó que, según su perspectiva, Francisco Paoltroni es un "inflitrado" de Insfrán, puesto para dividir la oposición.

"Está claro que el oficialismo tomó la decisión de dividir su oferta entre dos, que son Insfrán y Paoltroni", asevera el diputado. Cuando se le pide aclarar, el candidato redobla: "Ahora ya no hay ninguna duda, después del cierre de las alianzas ha iniciado una actitud de ataque al frente opositor que demuestra que en realidad es una creación del propio Gobierno para dividir el voto opositor".

Carbajal: Paoltroni es "una creación del propio Gobierno"

La posición de Carbajal respecto a Paoltroni no fue siempre así, incluso en un momento se le ofreció el puesto de vicegobernador en una fórmula conjunta que no terminó prosperando. Luego, Paoltroni descartó cualquier posibilidad de alianza planteando que deseaba impugnar la candidatura de Insfrán y también la de Carbajal, argumentando que el diputado, nacido en la Ciudad de Buenos Aires y criado en Corrientes, no cumple con los 8 años de residencia en Formosa que requiere la Constitución para ser candidato.

"Lo que dice Paoltroni es mentira", responde, "tengo treinta y pico de años de residencia, tengo cuatro hijos formoseños, todos han terminado su escuela acá, yo he trabajado siempre acá, y he pagado los impuestos".

"Es cierto que en algún momento trabajé en Corrientes, he trabajado mucho en el extranjero y di cursos en toda Latinoamérica, pero mi lugar de residencia siempre fue Formosa. Esto demuestra que Paoltroni es un instrumento de Gildo Insfrán para dividir la oposición", reitera.

La candidatura de Insfrán, a la Corte Suprema

Así como la Corte Suprema detuvo las elecciones a gobernador en San Juan y Tucumán para evitar las candidaturas de Uñac y Manzur, Fernando Carbajal pretende hacer lo mismo en el caso formoseño. El diputado se presentó ante el máximo tribunal y solicitó que se declare inconstitucional la candidatura de Insfrán.

Carbajal contó los motivos de su decisión. "Nosotros teníamos decidido impugnar la candidatura de Insfrán de antes que lo de San Juan y Tucumán, con el mismo argumento que venimos sosteniendo desde 1999, de que esto viola el artículo 5 de la Constitución nacional", explicó.

Y agregó: "Sin duda que estos precedentes, que salieron en el momento justo para nosotros, fueron un aliciente y sobre todo la convicción de que esto no iba a ser algo testimonial, como podía ser en otro contexto, sino que tiene posibilidades serias de avanzar y lograr el objetivo de que se reestablezca el sistema republicano en la provincia".

Formosa.



El diputado radical Fernando Carbajal inició una causa ante la Corte Suprema para frenar una nueva reelección de Gildo Insfrán.



— Déborah de Urieta (@ddeurieta) May 15, 2023

También dio sus argumentos para plantear que la candidatura de Insfrán sería anticonstitucional. "En realidad la Constitución provincial solamente dice que el gobernador podrá ser reelecto, desde ahí vos podés interpretar que podrá ser reelecto una sola vez o que podrá ser reelecto sin ningún límite. Esto es interpretativo, acá la Justicia hasta ahora interpretó que como no dice nada puede ser de manera indefinida, pero esto no lo dice la Constitución".

"Desde ahí planteamos que hay una mala interpretación. Pero, incluso si la Constitución provincial hipotéticamente dijera que está permitida la reelección de manera indefinida, nosotros igualmente entenderíamos que este texto constitucional iría en contra del artículo 5 de la Constitución nacional que manda que las provincias tienen que tener un sistema republicano", explica.

Aclara, sin embargo, que el número de reelecciones aceptado dentro de un sistema republicano no es certero. "No sé cuántas reelecciones deberían ser, pero está claro que diez ya es demasiado, Gildo ya va por la décima", dice, haciendo referencia a los siete mandatos de Insfrán como gobernador y sus dos anteriores como vice.

"En otras provincias se podrá discutir que es lo aceptable, si son dos, tres o cuatro, pero convengamos que hay una media general de una sola reelección", concluye.