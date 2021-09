Fernando Carbajal, candidato en Formosa: "Ser opositor en un Estado autoritario no es fácil"

Fernando Carbajal se crió en Corrientes, pero desde 1988 se instaló en Formosa. Es abogado y doctor en Derecho y cuenta con una amplia trayectoria en la Justicia. Durante la pandemia alcanzó cierto nivel de conocimiento ya que, como juez federal subrogante, cuestionó las medidas restrictivas que impedían el ingreso de personas a Formosa. Esto generó duros ataques del gobierno provincial.

Carbajal militó desde su juventud en Franja Morada y en la UCR y en las próximas elecciones buscará su banca como diputado nacional por Juntos por el Cambio.

¿Cómo fue ese enfrentamiento con el gobierno formoseño?

En 2020, de la mano de la pandemia, el gobierno comienza a apartarse de las políticas nacionales y a tener políticas de derechos muy restrictivas. Esto motiva que comiencen a presentarse algunas acciones judiciales, fui paulatinamente tomando algunas medidas de corrección, esperando que el gobierno modificara sus políticas. Pero en vez de pasar eso lo que comenzó fue un ataque virulento y despiadado contra mi persona. En forma particular, a pesar de que las decisiones eran refrendadas por la cámara federal.

"Alberto Fernández es un mentiroso serial", atacó Macri y luego defendió su propia gestión de tarifas, reservas y deuda

Este señalamiento público me termina posicionando como una figura política . No estaba en mi intención, pero se dio ese proceso. Y en paralelo el gobierno apura mi reemplazo. Indefectiblemente a fines de diciembre en Formosa tenía que terminar , porque la ley de subrogancia establece un límite. Pero estaba en primer lugar para ese juzgado, y estaba muy claro que el gobierno no iba a permitir que eso pasara.

Ahí me designan juez federal en Sáenz Peña y en el medio de ese proceso aparece el ofrecimiento de encabezar la lista. Sentí que era el momento, que mi nombre iba a servir para un frente opositor que pusiera límites a esto. Las violaciones continúan hasta la fecha, no son parte del pasado.

¿Quiénes le ofrecieron la candidatura, cómo fue ese proceso?

Me la ofrecieron los principales referentes del radicalismo y del PRO, que son los que están al frente del esquema opositor . Me planteaban la necesidad de asumir este desafío. Me costó mucho aceptarlo, tenía expectativa en mi carrera judicial. Hasta ahora sigo estando en algunas ternas. Pero con un gobierno que cada vez se pone más autoritario y centralista, la posibilidad de que avanzaran con mi perfil, que había puesto límites a un gobierno provincial al cual ellos reivindican como propio y como amigo... sabía que la posibilidad de que me designaran era cada vez más lejana.

Cómo puede quedar el Congreso a fin de año: ganadores y perdedores previo a las PASO

También un sentido de responsabilidad, de que la labor judicial no alcanzaba para poner freno a este proceso de endurecimiento del modelo autoritario que la provincia tenía. Además, un alto nivel de xenofobia y odio porque soy correntino. Es preocupante, muestra un nivel de intolerancia muy duro. Más allá de que es apócrifo: en su gobierno hay un montón de gente de otras provincias que al igual que yo está hace años.

¿Cómo es su relación con Luis Naidenoff y Ricardo Buryaile, los dos máximos referentes del radicalismo y que tienen una interna entre ellos?

Tengo un vínculo muy cordial con los dos. Entre ellos la cuestión personal es muy buena, más allá de que esas disputas son públicas y existen y expresan dos líneas dentro del radicalismo. Pero hay un trabajo conjunto que se está realizando, también con la gente del PRO, que está trabajando de manera muy mancomunada. Y del MID, que acá en Formosa tiene bastante presencia por una cuestión histórica. Estamos tratando de generar un proyecto alternativo para 2023. Con los que estamos y hay que salir a buscar más también.

Naidenoff, senador por Formosa y uno de los referentes del radicalismo, junto a Buryaile

Hubo varios referentes nacionales de Juntos por el Cambio que viajaron a Formosa. ¿Cómo tomaron los formoseños esas visitas?

El gobierno obviamente ataca y repudia. Pero el ciudadano lo ve bien, valora que vengan personas de otras provincias y acompañen los procesos de lucha. Siempre hay un rechazo, que comparto, cuando alguien quiere aprovecharse de las luchas populares con una finalidad electoral. Nosotros no pretendemos ser los dueños de los reclamos sociales. En todo caso somos tributarios de esos reclamos. Tenemos la aspiración de representar ese reclamo, ese modelo alternativo y por eso construimos esta herramienta electoral, que esperamos que la ciudadanía acompañe.

Los 4 "puntos flojos" que refuerza el Gobierno para el final de campaña

El gobierno formoseño lo acusaba de ser responsable de que subieran los contagios. ¿Se siente responsable? ¿Lo presionaban de forma privada?

No, en forma privada no. Y en la calle siempre recibí muestras de apoyo. Y responsable no soy, por supuesto. Los primeros casos de circulación viral son de principio de este año, cuando yo ya no era juez. El ingreso masivo se dio entre noviembre y diciembre, por un fallo de la justicia de la Nación .

Hubo ciudadanos que durante meses no pudieron volver. En otros lugares no se toma conciencia de lo que esto significa. Y siguió pasando hasta hace no mucho. Hasta hace dos meses no había colectivos de larga distancia ni aviones . Con lo cual una familia que se iba a Santa Cruz a trabajar, para volver si no tenía auto tenía que gastar miles de pesos en remís. Y llegaban al límite de Formosa y les cobraban $5000 por miembro de grupo familiar. ¿Qué familia de trabajadores podía afrontarlo?

¿Por qué gana Insfrán desde hace tanto tiempo? ¿Hay algo de su gestión que la gente valora?

Hay un poco de todo. Acá hay una doble trampa electoral. Está la reelección indefinida, que es violatoria del Pacto de San José de Costa Rica, y la ley de lemas. Hace dos elecciones se vio la posibilidad de un frente opositor con dos o tres candidatos a gobernadores interesantes, y en 24 horas modificaron la ley y dijeron que era solo para cargos legislativos, lo cual demuestra la perversidad electoral.

Por otro lado, en 25 años de gobierno algunas cosas ha hecho. Algunas rutas, escuelas y hospitales hicieron. Hacen los edificios porque la obra pública porque es un negocio maravilloso pero cuando llega la hora de usarlos, no hay médicos, enfermeros y no hay gestión sanitaria. Hicieron escuelas pero durante 18 meses no funcionaron.

En 2019 Juntos por el Cambio llevó como candidato a Adrián Bogado, hijo de Floro Bogado, que fue vicegobernador de Insfrán entre 1995 y su fallecimiento en 2017. ¿Cuáles son las dificultades para generar una alternativa política en la provincia?

Hay errores propios, ha costado mucho armar un proyecto alternativo. Pero no es lo mismo que ser opositor acá que en Córdoba, Buenos Aires o en Santa Fe. Implica que te persigan, que estás sometido al control de los servicios de inteligencia provincial. Implica pagar costos. Si sos abogados, a mí me pasó, que venga un cliente y te diga "no voy a trabajar más con vos porque un ministro me dijo que no trabaje con un abogado radical".

El Gobierno avanza en un plan para crear un millón de empleos y descomprimir el conurbano

Ser opositor en un estado autoritario no es fácil. Sin dudas que hay una autocrítica que debe hacerse, porque seguramente hay fallas, pero estamos en el proceso de superar esto. Estamos en el proceso de ser un frente opositor para convertirnos en una alternativa al gobierno. Ese es el desafío que tenemos para los próximos dos años.

¿Le gustaría ser gobernador?