El Gobierno recibe a diputados para una foto en clave parlamentaria y electoral

La Casa Rosada será, una vez más, el lugar en el que la administración de Javier Milei tienda puentes con los diputados de los bloques "dialoguistas" para medir la posibilidad de avanzar con los temas propuestos para las sesiones extraordinarias y, además, ofrecer una foto que pueda dejar un mensaje para las urnas.

El encuentro que encabezará el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, será uno más de los tantos que el Gobierno ha realizado con los representantes legislativos del PRO y de la UCR, en esta ocasión, con la eliminación de las PASO como motivo primordial y con otras cuestiones políticas que circularán no tan públicamente.

Por estas horas, los pasillos del Palacio Legislativo, recobran actividad de manera moderada, sin estridencias, casi con ojotas a tono con el verano porteño. En ambas cámaras creen que el temario propuesto por el Ejecutivo tendrá un trámite difícil, casi imposible.

En el Senado necesitan de una -hoy imposible- mayoría especial en la que deberían confluir el oficialismo y el kirchnerismo para tratar los pliegos para la Corte Suprema y el otro tema, la "Ley Antimafia" que "está para ser tratada en el hemiciclo", tampoco está asegurado: "Hay dudas sobre el voto del bloque santacruceño y, en un escenario tan fino, hay que hacer bien las cuentas", comentó a El Cronista una destacada fuente parlamentaria.

Diputados sería el escenario para dar media sanción al tema que el Gobierno quiere impulsar y que tendría mayores chances, la eliminación de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias del calendario 2025. Ese será el motivo principal de la reunión de mañana en Casa Rosada, en principio, con los presidentes de bloque "dialoguistas".

Allí se harán presentes Cristian Ritondo y Rodrigo De Loredo, los jefes de las bancadas del PRO y de la UCR, respectivamente. No será de la partida ningún representante de Encuentro Federal.

La interpretación de esas presencias y de la ausencia tiene una hipótesis política: "Creemos que la foto de Francos con Ritondo y De Loredo no sólo es la del Gobierno con diputados dialoguístas sino que ellos dos son, justamente, diputados que apuestan a pegar el salto a La Libertad Avanza, ya sea a través de un acuerdo electoral o con el simple paso de bancada ", comentó a El Cronista un diputado del espacio que comanda Miguel Pichetto. "Eso de ir a la Casa Rosada no creemos que sea conveniente, dialogaremos lo que haya que dialogar en el Congreso", agregó.

En el bloque Democracia para Siempre que conduce Facundo Manes y que preside Pablo Juliano señalan que no fueron invitados al encuentro y dicen estar sorprendidos, ya que entienden que el Gobierno no está "sobrado" de números para aprobar nada, ni siquiera, la eliminación de las PASO. "No nos convocaron, así que no tiene sentido pensar que hubiéramos hecho sí, pero tampoco nos quita el sueño", dijo a este diario el titular de ese bloque.

Cierto es que son varios los espacios que consideran que Milei debería discutir el presupuesto ya que, de otra manera, va a manejar "entre 25 y 37 billones de pesos con total discrecionalidad". En esa posición se encuentra el kirchnerismo que, aun interesado en la posibilidad de negociar los pliegos para la Corte, pide el tratamiento de la "ley de leyes" y se opone con tenacidad al proyecto de Ficha Limpia, que también cuenta con objeciones de otros bloques.

"Sin presupuesto, no vamos a avanzar en tratamientos de otros temas, porque creemos que lo central está en esa discusión", dijo hoy la diputada kirchnerista Paula Penacca y resumió a la propuesta de Ficha Limpia como "la agenda impuesta por el macrismo, y en su necesidad de disputar electorado Milei accede a que le impongan agenda".

En el Congreso se vive, entonces, un verano en dónde todo parece estar frío: el Gobierno puede estar interesado por eliminar las PASO, pero los opositores no dialoguistas entienden que, tal vez, Milei "prefiera que todo esté lo más inactivo posible" y centrar las energías en las elecciones. La reunión de Francos con Ritondo y De Loredo puede ir en ese sentido: en el electoral.