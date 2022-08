Estos son los países más ricos del mundo: en qué posición del ranking quedó Argentina

Un estudio realizado por la revista económica Global Finance indicó cuáles son los 10 países más ricos del mundo. Según el relevamiento, Argentina superó a Brasil y logró posicionarse en un lugar mejor.

Para hacer la evaluación, tuvieron en cuenta el precio de los bienes y servicios que se realizan en el territorio y dividiendo este número por la cantidad de residentes . El elemento común entre los primeros de la tabla consta de que la mayoría son países chicos, en cuanto superficie.

En ese sentido, el informe explicó que "la razón por la que 'rico' a menudo equivale a 'pequeño' quedó clara: las economías de estos países son desproporcionadamente grandes en comparación con su pequeña población".

Por otro lado, recalcaron la diferencia económica entre los países que más arriba quedaron en el ranking y los últimos: "En los 10 países más pobres del mundo, el poder adquisitivo per cápita medio ronda los u$s 1.350, mientras que en los 10 más ricos se acerca a los u$s 100.000 dólares , según datos del Fondo Monetario Internacional (FMI)".

Incluso, desde la revista resaltaron cómo influyó la recesión económica en la población y quienes fueron los más afectados. "La recesión económica afectó más a los trabajadores mal pagados que a los que tenían ocupaciones bien remuneradas .

También surgió un nuevo tipo de desigualdad: algunas personas pudieron trabajar desde casa, otras perdieron su medio de vida y se encontraron sin apenas red de seguridad. Estas personas quedaron al descubierto en los sistemas de bienestar más célebres del mundo".

Argentina ocupó el puesto n°67 en el ranking.

¿En qué puesto quedó Argentina?

Sin embargo, el informe sorprendió tras ver donde quedó Argentina debido a que obtuvo el puesto 67 de los países de la región. Uruguay consiguió el puesto 66 y se posicionó como el primero de Latinoamérica.

Ranking: ¿cuáles son los países más ricos?

Luxemburgo (con un PBI per cápita de USD 140.694)

Singapur (USD 131.580)

Irlanda (USD 124.595)

Qatar (USD 112.789)

Macao (USD 85.611)

Suiza (USD 84.658)

Emiratos Árabes (USD 78.255)

Noruega (USD 77.808)

Estados Unidos (USD 76.027)

Brunei (USD 74,953)

Además, el medio inglés detalló cómo se benefician los países en sus áreas económicas. Por ejemplo, revelaron que "Luxemburgo, Suiza, y Singapur cuentan con sectores financieros, regímenes fiscales sofisticados que atraen inversiones extranjeras y talento profesional".

Aunque, Qatar, Brunei y los Emiratos Árabes Unidos cuentan con reservas de hidrocarburos u otros recursos naturales. Los turistas y casinos ayudan a la economía a pesar de las restricciones que hubo en la pandemia a los viajes internacionales.

Luxenburgo ocupó el primer lugar de países más ricos.

¿Qué sucede con los paraísos fiscales?

Además, el informe mencionó la existencia de paraísos fiscales en otras naciones que influyen en sus riquezas. "El FMI ha advertido repetidamente que ciertos números deben tomarse con cautela. Por ejemplo, muchas naciones en nuestro ranking son paraísos fiscales, lo que significa que la riqueza generada originalmente en otros países termina inflando su PIB debido a prácticas contables y legales sofisticadas" , señalaron.

Finalmente, calcularon cuántas jurisdicciones globales son paraísos fiscales. "Actualmente, se estima que más del 15% de las jurisdicciones globales son paraísos fiscales y que alrededor del 40% de los flujos de inversión extranjera directa globales son las llamadas transacciones "fantasma", inversiones financieras que pasan a través de corporaciones vacías sin influencia real en la economía de un país".