Escrutinio 2021: cómo se cuentan los votos y a qué hora se difunden los resultados

El escrutinio provisorio de los votos de estas elecciones 2021 comienza inmediatamente después de las 18 horas, una vez que se cierran las mesas de votación. Según la normativa electoral, los resultados recién pueden difundirse el domingo a partir de las 21 horas.



Estos resultados son de carácter provisorio ya que el escrutinio definitivo lo realiza la Justicia Electoral, la que consagra a los ganadores, y comienza 48 horas posteriores al cierre de los comicios.

Sin embargo, el escrutinio provisorio se realiza para acercar a la población con la mayor antelación posible los resultados de las elecciones.

Los resultados de las elecciones 2021 se pueden consultar a partir del domingo a las 21 en el sitio https://resultados.gob.ar/

Elecciones 2021: cuáles son los horarios de las elecciones del 14 de noviembre



Elecciones 2021: cómo es el escrutinio provisorio

Son las autoridades de mesa las primeras en realizar el recuento en las escuelas y centros de votación y luego volcar esos resultados en telegramas del Correo Argentino.

Una vez confeccionados por las autoridades de mesa los telegramas serán retirados por un empleado del correo quien los acerca al Centro de Transmisión Electoral ubicado en la misma escuela. El software para el escaneo y la transmisión es provisto por la empresa Smartmatic.

Elecciones 2021: qué son los facilitadores sanitarios y qué función tendrán en los comicios



Los telegramas se escanean y se envían a un servidor central para que comiencen a ser procesados por los sistemas de la empresa Indra, que este año se alzó con la licitación para realizar el recuento.

Al acta que confecciona cada autoridad de mesa - los fiscales de los partidos se quedan con otra planilla con el resultado del escrutinio- se le agrega un documento impreso que da cuenta de que se transmitieron la misma cantidad de telegramas que de mesas habilitadas en dicha escuela.

Una vez que los telegramas se envían desde las escuelas un servidor central remite la imagen a los digitalizadores que de forma manual los cargan en el sistema de recuento.

Dónde voto Buenos Aires: consultá el padrón electoral del 14 de noviembre



Las 1170 personas contratadas especialmente por Indra para el escrutinio provisorio trabajarán distribuidas en dos centros del Correo Argentino ubicados en Barracas y en la localidad bonaerense de Montegrande.

Cada telegrama se procesa dos veces por digitalizadores diferentes. En caso de coincidir la información pasa al recuento final. Si hay discrepancias se remite automáticamente a una tercera persona.

Si persisten las diferencias (por ejemplo, los datos pueden ser ilegibles o la cantidad de votos consignados superar el padrón de esa mesa) se registra como ‘incidencia', no se agrega al recuento y se informa a los fiscales políticos presentes en el lugar.

Elecciones 2021: qué pasa si voto en blanco



Las diferencias de porcentajes entre el escrutinio provisorio y el definitivo suelen ser de menos del 1% . Se dan porque no se procesa el 100% de los telegramas, ya sea porque se consideraron como incidencia definitiva, al no poder ser procesados, o porque hubo telegramas que no llegaron a transmitirse en origen.

Elecciones 2021: qué cambios habrá en el escrutinio provisorio

Para las elecciones legislativas 2021 el escrutinio provisorio incorporó la posibilidad de fiscalizar todo el recorrido que hace el telegrama digitalizado , desde que ingresa al sistema hasta que es efectivamente escrutado, luego de haber pasado por una primera y una segunda grabación.

Este recorrido puede ser visualizado, en tiempo real, por los fiscales de los partidos de forma presencial en las sedes del Correo Argentino en Barracas y Monte Grande, en los puestos montados en sucursales del correo en cada provincia y por primera vez, de manera remota, solicitando un usuario y clave.

Mediante esta nueva tecnología se garantiza que la imagen que ingresó al sistema no fue modificada y puede verse en todos sus estadios desde la primera grabación hasta la divulgación de los datos.

Elecciones 2021: qué hago si no pude ir a votar



Elecciones 2021: la tecnología detrás de la trazabilidad de los telegramas

Los telegramas se reciben desde el sistema de transmisión a través de un servidor con protocolos de transmisión seguros.

Junto con el telegrama el Correo Argentino, proveedor de transmisión, envía un archivo con metadatos (datos acerca de los datos que contiene): mesa que representa, número de páginas que contiene, fecha de escaneo y fecha de transmisión.

En el mismo archivo de metadatos finalmente se incluye un atributo con el código hash calculado sobre la imagen original transmitida.

Un código hash es una "huella digital" calculada sobre la imagen aplicando algoritmos criptográficos que permiten demostrar la integridad del documento recibido.

Cualquier tipo de modificación al archivo recibido, cambiaría el resultado de esa huella digital calculada previamente, esto permite una detección rápida y certera en el caso de que esto ocurra.

Elecciones 2021: cuánto van a cobrar las autoridades de mesa







Una vez recibido los telegramas por el sistema de recuento se aplican validaciones sobre los metadatos que los acompañan. Se verifica la huella digital del telegrama recibido, se comprueban la coherencia de las fechas de escaneo y transmisión.

El sistema de recuento cuenta con un módulo de bitácora que permite registrar de manera segura todos los eventos de auditoría que se generan. En estas bitácoras se incluyen los eventos de recepción, primera, segunda y tercera digitación, su consolidación y publicación en el sistema de difusión.

Las bitácoras cuentan con mecanismos de integridad utilizando patrones de cadena de bloques que evitan su manipulación dentro del sistema. Todas las bitácoras que conforman el "ciclo de vida" de un telegrama pueden ser consultadas en tiempo real por los fiscales partidarios presentes en los centros de fiscalización en todo el país.