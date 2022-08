"Es un error": por qué Facundo Manes no firmó el pedido de juicio político contra Alberto Fernández

Luego de que todo Juntos por el Cambio (JxC) repudiara los dichos de Alberto Fernández contra el fiscal Diego Luciani y el polémico paralelismo que realizó con Alberto Nisman, el interbloque en la Cámara de Diputados presentó un pedido de juicio político contra el Presidente.

Sin embargo, de los 116 legisladores, solo uno no firmó la petición. Se trata de Facundo Manes, que explicó los motivos de su decisión. "Es un error sacar esta discusión del plano de la justicia y llevarla a la política", expresó.

Alberto Fernández aceptó cambiar su estrategia de comunicación: quién lo asesora



Máximo le arma una tribuna a Cristina Kirchner en el PJ bonaerense



Por qué Facundo Manes no firmó el pedido de juicio político contra el Presidente

El diputado radical fundamentó su postura, pidió dejar de lado las especulaciones políticas y que la Justicia actúe.

"Acá hubo un delito. Se robaron plata de todos los argentinos, muchísima plata que no se invierte en el bienestar de los argentinos. Tiene que juzgar la justicia, independientemente de la política, recuperar esos recursos y devolverlos a la sociedad", explicó a través de su Twitter.

El hilo de tuits de Facundo Manes.

"Es un error sacar esta discusión del plano de la justicia y llevarla a la política. A muchos les conviene esa estrategia porque sigue apelando a la grieta que nos trajo hasta acá y les permite mantener sus privilegios", agregó en un hilo que publicó en la misma red social a última hora del jueves.

Al brindar anoche un reportaje por la señal de noticias TN, el Jefe de Estado había manifestado: "Realmente, alentar la idea de que le puede pasar algo al fiscal Luciani. Hasta acá, lo que le pasó a (Alberto) Nisman es que se suicidó, hasta acá no le pasó otra cosa. Yo espero que no haga algo así el fiscal Luciani".



Horas más tarde, tras el repudio que manifestaron referentes opositores, los jefes de bancada del Interbloque de JxC presentó la resolución con la promoción de "Juicio Político contra el Señor Presidente de la Nación, Dr. Don Alberto Fernández, por mal desempeño y eventuales delitos en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con lo que dispone el artículo 53 y concordantes de la Constitución Nacional".

En ese sentido, Manes insistió en no correr el eje de la discusión sobre el tema. "Dejemos de lado las especulaciones electorales y dejemos que la justicia actúe. Ni un sector es la víctima ni el otro los paladines de la justicia. Yo no soy abogado, y menos un abogado constitucionalista", se explayó.

Facundo Manes explicó por qué no se sumó al pedido de juicio político.

"Está claro que los dichos del presidente son irresponsables y muy preocupantes, no podemos tolerar declaraciones mafiosas en la Argentina. Pero también está claro que esta no es una situación que llame a un juicio político. Un pedido de juicio político es una medida para remover al presidente. Es una medida extrema para el funcionamiento institucional del sistema democrático que no debe banalizarse", agregó el legislador radical.

Manes se explayó en su postura también en una entrevista en el canal TN, el jueves por la noche.

"No desviemos la atención: los ciudadanos le pedimos al presidente una justicia sin privilegios y que gobierne para sacar el país adelante. Es sentido común. El tema acá es que el presidente hizo una declaración (muy reprochable) en la televisión y ahora estamos hablando de cualquier otra cosa y favoreciendo a CFK, desviando la mirada del tema central: un juicio millonario por corrupción", cerró.