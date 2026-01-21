Es oficial | El Gobierno confirmó que le retendrán un 20% de la prestación a estos jubilados. Foto: Shutterstock

El Gobierno de la provincia de Córdoba confirmó cambios en el sistema previsional que impactarán en los haberes de jubilados y pensionados. A través de la nueva Ley de Equidad Jubilatoria, se oficializó que un sector de los beneficiarios sufrirá retenciones de hasta el 20%.

A su vez, más de 52 mil jubilados que cobran menos recibirán un adicional compensatorio. La medida fue anunciada por el gobernador Martín Llaryora y tiene como objetivo atender el déficit histórico de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, en un contexto de fuerte crisis financiera y falta de transferencias nacionales.

Es oficial | El Gobierno confirmó que le retendrán un 20% de la prestación a estos jubilados. Foto: Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba

¿A quiénes les retendrán hasta un 20% de la jubilación?

Según lo establecido en la nueva normativa, el aporte solidario máximo del 20% se aplicará únicamente a los jubilados y pensionados con haberes más altos, bajo un esquema progresivo que reemplaza al anterior descuento fijo del Fondo Solidario (FOCCA). Las retenciones se definen de la siguiente manera:

5% para quienes cobran entre $ 1.890.000 y $ 2.100.000

10% para haberes de $ 2.100.000 a $ 2.520.000

15% entre $ 2.520.000 y $ 2.940.000

20% para jubilaciones superiores a $ 2.940.000.

Bono para jubilados: de cuánto será

Gracias a la nueva norma, se paga un suplemento no remunerativo que permite incrementar el haber jubilatorio en hasta un 82% del monto bruto para quienes cobran hasta $ 1.300.000.

La medida favorece directamente a 52.438 jubilados y pensionados de distintos ámbitos, incluyendo docentes, trabajadores de la salud, personal de seguridad, empleados municipales y comunales, entre otros.

Cambia el aporte fijo para trabajadores activos

Otro anuncio por parte del gobierno cordobés fue la eliminación del aporte fijo del 4% para trabajadores activos, el cual se reemplaza por un esquema progresivo que depende del nivel de ingresos: