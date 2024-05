Enojo en la industria: pese a los cortes de gas, deberán pagar multas

Tras una jornada crítica en materia energética, el Gobierno aseguró a última hora del miércoles que desde las cero de este jueves se restablecería el suministro de gas a industrias y estaciones de GNC.

"Para llevarle tranquilidad a todos los argentinos: se liberarán totalmente los cortes a industrias y estaciones de GNC firme a partir de las 00 horas. Informamos esta mañana que la situación se iba a normalizar a lo largo del día y a partir del jueves no habrá faltantes", detalló el secretario de Energía Eduardo Rodríguez Chirillo anoche.

Durante el proceso fue "totalmente descartado" realizar cortes en los hogares. "No es una opción viable para gas natural", afirmó uno de los participantes del comité, donde participan las distribuidoras, las transportistas, la Secretaría de Energía, el ente regulador (Enargas) y las empresas CAMMESA y Enarsa.

"La industria y GNC respondió a la solicitud de cortes y el sistema aguantó bien", contó una alta fuente dentro del Gobierno.

Sin embargo, en el sector industrial hay fuertes enojos. Aseguran que esto impacta en la producción en un momento ya difícil por la recesión. Además, agregan que podrían tener que pagar multas por no haber podido cortar a tiempo, debido a cómo funcionan los procesos productivos.



Oficialmente, hubo comunicados, como los empresarios nucleados en la Federación Industrial de Santa Fe en (FISFE): "Es fundamental destacar el impacto significativo que tendrán estas restricciones en el sector productivo y en toda la cadena de suministro de las distintas empresas afectadas. Se espera una reducción inmediata en la producción industrial debido a la falta de gas, lo que afectará la cadena de suministro y causará posibles retrasos en la entrega de productos, así como consecuencias económicas para las empresas".



En la misma línea, Leandro Mora Alfonsín, consultor industrial, manifestó: "Si bien la recesión mantiene una utilización de la capacidad instalada bajísima, si a la demanda baja que hay le ponemos presión con restricciones de oferta básica, como el gas, hay un riesgo no menor de ver otros problemas en este sentido en próximos meses".

Desde la Unión Industrial Argentina (UIA) simplemente manifestaron que "esperan que no se prolongue en el tiempo". Indicaron que no cuentan con datos concretos de cantidad de industrias afectadas ya que el problema se presenta de distinta intensidad como los casos de Córdoba, Santa Fe y Chubut. "Estamos pidiendo conformar un equipo de alerta temprana para trabajar en conjunto con la Secretaría de Energía que permita administrar la escasez hasta que se resuelva", agregaron.

Cortes y multas

Desde una calera de San Juan contaron a este diario que ya desde hace 10 días les habían comunicado que arrancaban los cortes en los contratos interrumpibles, y hace 5 días les informaron que iban a cortar también la parte en firme. Los avisos son por correo electrónico y sólo para ese día.

Sin embargo, por cómo es su proceso productivo, no llegaron a bajar todo su consumo a cero, lo cual les traerá penalidades. "Es increíble que haya multas, pero en nuestro caso vamos a presentar un descargo".

Sobre el efecto más grave en su negocio, afirmó: "El impacto más grande es que sin inversiones esto va a seguir pasando y entonces nosotros tenemos un techo en nuestro crecimiento".

Por otro lado, desde una hilandería de La Rioja, les comunicaron hace 2 días que de las 2 calderas primero tenían que apagar una, y ayer finalmente llegó un requerimiento de apagarlas todas. "Por la inercia no llegué a cortar todo el proceso, eso hubiera provocado que se me pudra la tela, y ahora me van a facturar multas, es una cosa de locos", explicó el empresario, que prefirió no ser mencionado.

De hecho, en los mails que llegaban con pedidos de suspensión del consumo, las distribuidoras y transportistas detallaban: "El no acatamiento o el acatamiento parcial de la presente instrucción los hará pasibles de la aplicación de las multas y/o penalidades regulatorias y/o contractuales que correspondan".