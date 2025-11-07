La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) volverá a reunirse este viernes 7 de noviembre de 2025 para debatir un nuevo aumento salarial que impactará en los salarios de las empleadas domésticas, además de los sueldos se analizará la continuidad del bono.

Como las escalas salariales de los trabajadores del servicio doméstico no se ajustan desde septiembre, el Gobierno formalizó el cónclave mediante la Resolución 2/2025 que convocó la CNTCP, que fijó la reunión en el Ministerio de Capital Humano para las 10:30 horas de la mañana.

Paritarias empleadas domésticas: cuáles son los aumentos

Durante el encuentro, las representaciones de los trabajadores, la cámara de los empleadores y los actores del Estado nacional analizarán la evolución de las remuneraciones mínimas del personal de casas particulares, conforme a lo previsto en la Ley 26.844.

En el encuentro se analizarán los siguientes temas:

Nuevas escalas salariales para todas las categorías de las empleadas domésticas.

La continuidad o actualización del bono no remunerativo que venció en septiembre.

Asimismo, las partes podrían acordar un aumento retroactivo a octubre. Pese a que desde el sindicato explicaron que los salarios son casi de esclavitud, también remarcaron que el Gobierno y las cámaras tomarán como referencia la inflación y no darán un aumento mayor al 2,5% mensual.

El reclamo sindical por los extras

Sin embargo, los representantes sindicales anunciaron que llevarán dos solicitudes adicionales a la mesa de negociación:

Zona Desfavorable: El cumplimiento y actualización del adicional por zona desfavorable y sentenciaron que, si no se otorga, se va a judicializar. Viático e Indumentaria: exigirán que se concrete la entrega de elementos de trabajo y el pago de viáticos a las personas que no los están recibiendo.

¿Cuánto cobra una empleada doméstica en noviembre?

El último acuerdo paritario del sector, homologado por la Resolución 1/2025 , incluyó una suba total del 6,5% escalonada entre junio y septiembre, además de tres pagos de una suma no remunerativa que se abonó junto con los sueldos de julio, agosto y septiembre.

Sin embargo, el bono no fue prorrogado oficialmente para octubre ni noviembre. Esto generó incertidumbre entre los trabajadores del servicio doméstico, ya que su eliminación implicó una disminución en los ingresos percibidos.

Los salarios vigentes

Personal para tareas generales con retiro : $ 3052,99

Personal para tareas generales sin retiro : $ 3293,99

Supervisor con retiro : $ 3683,21

Supervisor sin retiro : $ 4034,05

Cuidadora con retiro : $3.293,99 por hora / $416.485,63 por mes

Cuidados personales sin retiro: $3.683,21 por hora / $464.129,59 por mes

¿Qué adicionales se suman al salario básico?

Además de los montos mínimos, las trabajadoras del sector tienen derecho a estos adicionales:

Antigüedad : 1% por cada año trabajado, sobre el salario básico de la categoría correspondiente.

Zona desfavorable: 30% extra para quienes trabajan en La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Estos extras se calculan sobre el salario vigente y deben incluirse todos los meses en el recibo.