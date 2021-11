Elecciones legislativas 2021: el error de Tolosa Paz que se hizo viral

La candidata a diputada nacional por el Frente Todos en la provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz, protagonizó este domingo una accidentada reflexión sobre las elecciones legislativas 2021 en la que conjugó de manera errónea el verbo "saber".

"Vivimos una jornada democrática más de las que hemos supido abrazar y conquistar desde el año ´83", señaló la referente oficialista en diálogo con la prensa tras emitir su voto en la escuela 67 de City Bell.

El fragmento de poco más de 10 segundos, fue rápidamente viralizado en redes sociales, cuando los usuarios hicieron un paralelismo con el famoso "haiga" y "se le pudió" que pronunció meses atrás el gobernador bonaerense Axel Kicillof en un acto oficial rumbo a las PASO.

" No sé a quién se le pudió (sic) ocurrir sacar al general San Martín de los billetes que tenemos en la Argentina y reemplazarlo por un animalito, como si debiéramos no recordar a nuestros patriotas y no recordar nuestra historia", lanzó el exministro de Economía de Cristina Kirchner el 18 de agosto.

Dónde voto: ¿qué porcentaje del padrón participó hasta ahora en las elecciones 2021?



Resultados de elecciones en Córdoba minuto a minuto: a qué hora se sabrá quién va ganando



Resultados de las elecciones en Provincia de Buenos Aires minuto a minuto: cuándo se sabrá quién quién va ganando



"Estamos dejando atrás la etapa más tremenda como pueblo, que es dejar atrás la pandemia, inmunizados todas y todos con el sistema de vacunación y participando con responsabilidad de una jornada democrática ", continuó Tolosa Paz.

"Venimos trabajando desde el 12 de septiembre en fortalecer y que el pueblo de la provincia se acerque a votar. El pueblo de la provincia va a expresar toda su voluntad y la agilidad ayuda a que la gente salga de su casa y ejerza su derecho a votar", enfatizó.