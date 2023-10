Una encuesta mide el impacto electoral del escándalo de Insaurralde en Provincia

El escándalo que tiene como protagonista a Martín Insaurralde , ahora exjefe de Gabinete de Axel Kicillof, sembró dudas sobre la performance de Unión por la Patria a nivel país de cara a los comicios del 22 de octubre. Pero, sobre todo, en la provincia que suele considerarse "la madre de todas las batallas".

¿Las fotos del dirigente peronista en un yate de lujo tendrá impacto en las urnas? A 17 días de las elecciones generales, un estudio al que tuvo acceso El Cronista da cuenta del asunto.

El primer dato que arroja la encuesta elaborada por CB Consultora es que el caso es de público conocimiento. Es que, ante la consulta "¿cuán informado está del polémico viaje del exjefe de Gabinete provincial Martín Insaurralde a Europa?", apenas el 2,9% de los consultados dijo no saber de qué se trataba el asunto.

En tanto, casi el 8% respondió "nada informado", mientras que el 52% de las personas que fueron encuestadas dijeron estar "algo informadas" y el 37,2%, "muy informadas" . El tema caló plenamente en la opinión pública.

Un segundo dato que arroja el estudio es la poca credibilidad que hay en torno a las autoridades provinciales. Si bien en los últimos días Kicillof dijo haberse enterado del escándalo por las redes sociales y aseguró no estar al tanto de que su jefe de Gabinete se había tomado vacaciones, los encuestados se mostraron desconfiados de esa versión .

Para más del 46% de los consultados, el exministro de Economía de Cristina Kirchner sí estaba al tanto del viaje a Marbella . Mientras que apenas algo más del 22% consideró que a Kicillof el tema lo tomó por "sorpresa".

Un dato a favor de Unión por la Patria es que, con matices, el 83,1% de los consultados se mostró de acuerdo con que Kicillof le pidiera la renuncia a Insaurralde. Apenas un 5,5% expresó su desacuerdo.





El efecto Insaurralde en las urnas

¿Lo de Insaurralde tendrá un impacto en las urnas? Esa es la principal pregunta que se hicieron oficialismo y oposición apenas se conocieron las fotos del dirigente de Unión por la Patria.

En este sentido, el estudio arroja que un 40% de los consultados se sintieron más motivados para ir a votar. En cambio, algo más del 24% dijo que la polémica le "quitan las ganas de ir a votar". Ahora bien, un 30,8% dijo que el hecho no lo afecta.

El dato más relevante que arroja el estudio es que un 8,9% de los consultados dijo que estaba indeciso de cara a las elecciones del 22 de octubre pero que, tras conocerse el viaje de Insaurralde a Marbella, definieron votar "en contra del oficialismo" .



A esto se le suma que un 3,8% de los encuestados dijeron que iba a votar al oficialismo pero que, a raíz de la polémica, no lo hará. Es decir, UP podría perder votos entre las PASO del 13 de agosto y las generales del 22 de septiembre. Y perderse de sumar algunos votos por parte de aquellos que no fueron a las PASO pero que sí participarán de las generales.

En cambio, un 43,6% respondió que no pensaba votar a Unión por la Patria mientras que más del 34% dijo que, pese al escándalo, seguirá votando a la coalición oficialista .





Provincia: el candidato más votado

El estudio elaborado por CB Consultora indaga, finalmente, entre qué opciones se inclinarían los encuestados si las elecciones a gobernador fueran mañana.

En este sentido, y pese al escándalo de Insaurralde, Kicillof se impondría con el 36% de los votos. Y le seguiría Néstor Grindetti, de Juntos por el Cambio, con el 22,9% de los votos. En tanto, Carolina Píparo, de La Libertad Avanza, le pisaría los talones con el 21,7% de los votos.

Vale aclarar que, en las elecciones de la provincia de Buenos Aires, las categorías de presidente, legisladores nacionales, gobernadores e intendentes, entre otras, van todas en la misma papeleta. Es por eso que el rol de los intendentes y el candidato a presidente suelen incidir en los bonaerenses a la hora de elegir a jefes provinciales.

Ficha técnica de la encuesta de CB Consultora