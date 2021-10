El "voluntarioso" Guzmán, el Frankenstein dormido y el riesgo de devaluar sin plan

En el marco del 57 Coloquio IDEA (Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina), el evento que reúne a los líderes empresarios del sector privado nacional, el economista Luis Secco dialogó con El Cronista sobre los principales problemas económicos del país, las proyecciones para el año que viene y el esquema de corrección cambiara que ve para 2022.

Por un lado, planteó que el Gobierno viene acumulando una serie de problemas: "Atraso tarifario, que en algún momento hay que retocar, atraso salarial y un problema cambiario en ciernes porque no hay reservas, no hay dólares. La escasez de dólares es tal y mayor cuando se pone en términos relativos a la abundancia de pesos".

"Coordinar expectativas de inflación en ese contexto donde tenés tantas variables demoradas en el tiempo en su ajuste se hace cada vez más difícil. Si el año que viene tenemos la inflación de este año, tenemos que estar contentos", evaluó.

Arrancó IDEA 2021: el programa completo del coloquio

Por el otro, consultado sobre el esquema de corrección cambiara que ve para 2022, remarcó: "No olvidemos nunca la vieja máxima latinoamericana, que hoy sigue más vigente que nunca: Presidente que devalúa, presidente devaluado. Las experiencias de devaluación sin plan, hechas por presidentes débiles, han terminado siempre mal".

"Para que no se acelere más la inflación, hay que pensar una gran cantidad de cosas que terminan en lo mismo: no hay dólares. Estamos en un nivel de complejidad de discutir solamente el nivel del tipo de cambio. Un plan es imposible, pero ojalá que al gobierno no se le ocurra que las cosas se arreglan tocando el tipo de cambio, porque ahí despertás a Frankenstein", aseguró.

Por último, sobre las palabras del ministro de Economía, Martín Guzmán, señaló que el funcionario "está tratando de modelar o llevar las expectativas para algún lado": "Es bastante voluntarista", destacó, pero criticó que "le falta más contenido".

"La política sirve siempre y cuando sirva para resolver los problemas. Y el gobierno lamentablemente, a mi juicio, no ha solucionado muchos problemas como también le ha costado construir una expectativa a futuro", concluyó.