El sorprendente cruce de elogios entre Cavallo y un exfuncionario kirchnerista

El economista Emmanuel Álvarez Agis , exfuncionario del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner , sorprendió con un elogio al exministro de Economía, Domingo Cavallo , en una entrevista.

Durante su análisis de la situación actual del país con el medio Cenital, Álvarez Agis reconoció el valor intelectual y las contribuciones de Cavallo y destacó la importancia de separar las diferencias políticas de las contribuciones técnicas y académicas .

Emmanuel Álvarez Agis

"Yo no lo voté a Cavallo. No lo votaría. No comulgo con sus ideas políticas, pero cuando Cavallo implementó la convertibilidad... No hubo un economista en la Argentina que dijera que ese era un plan ortodoxo.", afirmó enfáticamente.

Según el economista, Cavallo logró anclar la tasa de interés y estabilizar la economía en un momento de alta inflación , algo que no fue abordado de manera similar antes.

"Caballo escribe una tesis en 1978 que inventó un efecto económico que en ese momento era ultra heterodoxo... En el 91 lo implementó y salió bien. Es el sueño de cualquier economista. De la academia a la realidad y le salió bien", añadió.



El exfuncionario, también, destacó la capacidad de Cavallo para desafiar la "ortodoxia económica" de su tiempo, refiriéndose a la tesis doctoral en Harvard de Cavallo y su implementación de políticas que contradecían el monetarismo de Milton Friedman.



No obstante, Álvarez Agis señaló errores del exministro, especialmente la prolongación de la convertibilidad más allá de su utilidad inicial, explicando que "había que salir de ese programa de emergencia e ir a otro" y que la falta de ese ajuste y cambio de rumbo fue un grave error.

Por último, no dudó en admitir que continúa estudiando y aprendiendo de los escritos y aportes de Cavallo. "Cada vez que mi equipo económico le digo si Cavallo publicó algo y no lo vi me lo mandan. Porque lo quiero leer", concluyó.



El exministro de Economía de Carlos Menem compartió un post en su blog personal mostrando el fragmento de la entrevista y titulando la publicación como una "Interesante reflexión de Alvarez Agis en un programa de izquierda".